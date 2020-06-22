浩鼎新藥授權 拚18個月內奏捷

浩鼎董事長張念慈22日在股東會後表示，旗下產品線都有不錯的進展，治療乳癌的OBI-822三期臨床擬採開放式，收案進度會加快，最快2021年底有初步數據；另外，部分產品與平台已陸續有廠家洽商授權，預計未來18個月會有很好結果。

新藥開發火力全開的浩鼎，目前進度最快的OBI-822，過去鎖定需符合美國食藥局（FDA）三陰性乳癌且Globo H高度表現的病人，由於收案困難，且採雙盲設計、需兩年試驗，經與美國FDA溝通後，將修正為開放性試驗，且收案病人區域預計增加南韓、歐洲和大陸；根據新收案規劃，收案人數維持不變下，最快2021年底前會有期中分析的初步結果。

而用於醫學及美容用途的新型肉毒桿菌毒素製劑OBI-858，由於全球目前僅有二個產品，浩鼎可望躋身第三個產品，預期2021年完成台灣人體臨床一期安全性試驗後，即可望有國際授權機會。

另外，OBI-833 Phasa 1b針對末期轉移性肺癌病患的收案已完成，預計今年9月將送台灣IND（新藥臨床試驗），準備進臨床二期，屆時也將進行末期肺癌與早期食道癌兩個臨床試驗，肺癌進度會略領先食道癌。

而OBI-888將進行多種癌症的人體臨床試驗，收案將鎖定五個族群，包括食道癌、胃癌、大腸癌、胰臟癌與非四種癌症但同樣有Globo H高度表現者，會在台灣及美國進行二期臨床試驗，力拚明年底前進行二期臨床期中分析初步結果。

屬於ADC治療的OBI-999，預估今年底前完成臨床一期安全性試驗，2021年可望有初步結果。化療前驅物的OBI-3424，先前規劃臨床試驗會用於肝癌、淋巴癌與攝護腺癌，目前正在規劃臨床一期。

張念慈表示，浩鼎產品線可分為三大類：一為First In Class的原創型新藥；二是原有療效僅需證實安全性；三為平台，如雙特異性平台等。此三大類別中，後兩者在一期臨床試驗、或更早期就可進行授權合作，由於團隊與全球多家大廠都有經常性互動，預計未來18個月會有很好結果。

針對股價最低一度跌到58元，何時可以收復現增135元？張念慈表示，浩鼎不會在潛力市場缺席，雖然不知如何讓股價走的更快，但希望能把浩鼎經營成世界級的公司。浩鼎22日以123.5元漲停作收。