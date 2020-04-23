新冠肺炎疫情全球延燒，立法院教文會今日邀請中研院院長廖俊智列席報告，院方在會議提出報告指出，將建置新興傳染病研究專題中心，進行人才培育，投入防疫與研發工作，至於快篩裝置研發進度，目前則已轉交7至9家廠商，並開始量產，後續需經衛福部食藥署申請後授權才能上市。

新冠肺炎疫情全球延燒，立法院教文會今日邀請中研院院長廖俊智列席報告，院方在會議提出報告指出，將建置新興傳染病研究專題中心，進行人才培育，投入防疫與研發工作，至於快篩裝置研發進度，目前則已轉交7至9家廠商，並開始量產，後續需經衛福部食藥署申請後授權才能上市。

中研院院長廖俊智今日出席立法院教文會，列席並針對「增加P3研究室相關研究人員之編制，並訂定長期性實驗人才養成方案」進行專題報告。

中研院日前宣布，院內楊安綏研究員團隊成功合成能檢測新冠病毒的快篩裝置，國民黨立委林奕華在會間問及相關進度，廖俊智則表示，4月10日已經將轉交給7至9家廠商，廠商並已著手開始量產，不過後續還需與衛福部食藥署溝通，進行後續認證，才能上市。

中研院在報告中指出，為維持與提高我國在傳染病的研發實力，院方規畫在生醫轉譯研究中心成立「新興傳染病研究專題中心」，探索並深入研究新興傳染病。

中研院在專案報告指出，新興傳染病研究專題中心設立目標及任務，包含快篩工具開發與治療性抗體研發、抗毒藥物研發、建立動物模式及疫苗研發、生物材料與研發成果的保存與應用、傳染病防治生技人才的培育與再教育等，盼整合院內相關研發能力與技術、建置高效能「新興傳染病防治」研發平台，發展出更有效技術及方法，並建立完整的防疫研發網。

中研院指出，新興傳染病研究專題中心可以為台灣建立完備的傳染病防治研究能力並提供對策，能提升緊急應變量能，充實傳染病的研究能力、強化對抗傳染病藥物的研發、建立密切合作的防疫研發網等。

（旺報 李侑珊）