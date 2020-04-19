氣溫回暖助防疫？ 科學家警告難擋病毒傳播

美國總統川普一再樂觀表示國內疫情將隨著春季到來、氣溫回暖而減緩，卻遭到美國國家科學院（NAS）打臉。科學家強調就算氣溫及濕度增加可能降低新冠肺炎病毒傳播效率，但在幾乎無人對此病毒免疫的情況下，氣溫回暖仍難擋疫情擴散。

國家科學院近日向白宮科研政策辦公室主任卓哲梅爾（Kelvin Droegemeier）表示：「有部分研究顯示，新冠肺炎病毒在氣溫及濕度較高的環境下傳播效率較低，但因全球鮮少人口對此病毒免疫，因此即便病毒傳播效率降低，也不代表疫情會隨著氣溫升高而大幅減緩，除非政府繼續實施公共衛生政策積極防疫。」

國家科學院引述中國疫情相關研究表示，新冠肺炎病毒即便在高溫潮濕的環境下仍可能「加速傳播」，平均每一位感染者都能傳染給至少兩人。

范德比大學醫學中心傳染病學家沙夫納（William Schaffner）也表示：「我們雖希望氣候因素能多少減緩病毒傳播，但也不能完全仰賴氣候。我們應繼續保持社交距離及其他防疫措施來減緩疫情。」

今年2月美國疫情剛爆發時，川普就信誓旦旦宣稱疫情會隨著氣溫回暖而消退。當時他表示：「看來到了4月疫情就會奇蹟似消退，因為理論上天氣回暖病毒就難以傳播。」但沙夫納認為國家科學院的報告比川普片面說詞來得可信。

國家科學院在報告中引述杜蘭大學研究員羅伊（Chad Roy）的研究結果，強調新冠肺炎病毒壽命比流感、猴痘、結核病及SARS病毒還長。

國家科學院也表示：「諸如澳洲及伊朗等目前正處夏季的國家同樣可見新冠肺炎病毒快速傳播，可見我們不能預期高溫潮濕環境能減緩疫情。」

國家科學院在報告中指出，冠狀病毒引起的流感雖有季節性，但新冠冠狀病毒卻不受此限，甚至可能在疫情減緩後的半年內出現新一波疫情。

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