進入全球十大製藥供應鏈 保瑞雙軌併進

保瑞藥業（6472）13日舉辦法人說明會，董事長盛保熙表示，五年來已完成四起國內外藥廠併購，今年併購GSK加拿大廠取得代工訂單後，正式打入全球前十大製藥供應鏈後，目前除了衝刺國際CDMO業務外，輔以藥品與保健品銷售代理事業，將雙軌並進，持續營運動能的穩健成長。



營運表現耀眼的大江，已積極進行策略性的佈局國際CDMO（國際委託研發暨生產服務）事業，擴增整合產能與通路，在CDMO事業的穩健經營下，公司去年創下營收的歷史新高，毛利率也從32%大幅提升至42%。



因應全球藥業走向專業分工趨勢，國際CDMO需求續增，根據統計，2019年全球CDMO市場約有900億美元，到2023年可望達到1,173億美元，年複合成長率6.8%，市場前景看好。目前CDMO事業為驅動保瑞成長的重要動能，保瑞掌握衛采(Eisai)、美國AMNEAL及國內知名藥廠等代工訂單，日前美國FDA至竹南廠進行查廠，保瑞更以超高標準零缺失通過(Zero Form 483)，獲得客戶與FDA的肯定。



保瑞表示，收購英國上市公司葛蘭素史克（GSK）加拿大藥廠，對台灣製藥業具有指標性意義與價值，該案將於今年第四季完成交接，完成接廠後，保瑞將正式打入全球前十大製藥供應鏈，成為台灣最大的國際CDMO藥廠以及掌握最多外銷國的藥廠。



在藥品與保健品銷售代理事業部分，保瑞子公司宇泰欣在通路的佈局完整以及選品精準，包括俏正美Chocola BB、愛斯飛特、博世特發泡錠、布瓦宏順勢糖球、布瓦宏歐斯洛可舒能等皆為市場上熱銷產品，去年銷售成長率高達47%，康是美、屈臣氏、大樹藥局、杏一在內等超過2300家零售通路均有觸及，尤其博世特發泡錠系列主成分含有接骨木莓，在國外因此波疫情被視為保健聖品，成為搶購物資，也帶動國內市場熱銷，隨著今年全球疫情發展，消費者對於保健產品的需求提升，預估將大幅挹助產品業績成長。



此外，保瑞與美國Vitruvias Therapeutics Inc.所簽訂的治療低血鉀症Potassium Chloride ER之口服緩釋劑型藥(KCl)已完成美國FDA送件，預計今年八月於美國上市，將可貢獻今年營收；適用於帕金森氏症的長效型療效膠囊-瑞多寧(Numient)今年也將更積極的擴大市場佔有率。

延伸閱讀

大江基因檢疫自動化 檢疫快速又精確

生華科新藥 抗疫潛力十足