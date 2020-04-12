防疫國家隊 台大廠卯勁入列

新冠肺炎疫情風暴持續上演，全球掀起治療和預防產品大需求，繼林百里的泛廣達集團開發快篩試劑後，鴻海也將生產呼吸器，王文洋之子王泉仁創立的泉創生醫也投入快篩檢測，而以鴨子划水布局的大江，今日也將展示一次可檢測96人的病毒掃描機，突顯防疫國家隊的實力。

業界認為，隨著廣達、鴻海、台塑等大集團的搶進布局，台灣資通訊+生醫的整合將有機會在這一次新冠肺炎疫情中打進世界盃，打響知名度。

據了解，大江將在13日亮相的快速病毒掃描機QVS-96，是由該公司自行研發，鎖定的是專攻PCR檢測。PCR（聚合連鎖反應）檢測方式是利用核酸擴增技術，來檢測病人檢體中是否含新冠病毒基因片段，其敏感性最高，能確保最少的「偽陰性」出現，是目前全球普遍的檢測方式；但該檢測需在實驗室操作，往往需要3.5至4個小時才能判讀結果，而大江開發的掃描機則可縮短時間，且因一次可檢測多量樣本而受關注。

另外，已成為此次防疫最大贏家的台塑集團，不僅PVC、PP、PE及台塑旭彈性纖維等重要醫療原料，供不應求外；由王瑞瑜領軍的台塑生醫，旗下抗菌、抗病毒產品熱銷，業績成長逾30倍，訂單已排到4月；宜蘭檢測廠快篩試劑月產能更達50萬劑，市占率已逾30％，成為台灣第一，目前台塑生醫投入的新冠病毒快篩試劑開發，也最有機會成為國衛院、中研院15分鐘快篩合作優化的廠商。

不落人後的王泉仁則是透過在2014年創立的泉創生醫，加入此次的防疫戰局。泉創目前資本額1.8億元，鎖定體外診斷中快速檢測（POCT）試劑和儀器的研發和生產，15分鐘內可以完成快篩檢測，目前也積極尋求和新光等醫院合作，並擴大招兵買馬中。 鴻海集團則是在日前宣布將與美國醫療器材商美敦力（Medtronic）合作生產呼吸器，協助全球抗疫。不過，由於呼吸器需要精密技術，除了設有流量感應、壓力感應外，也必須「客製化」，針對不同患者的身體情況做調整，加上其用量很穩定，醫院大多六至十年才會重新採購下，鴻海此時投入開發是否具備利基，也成為話題。