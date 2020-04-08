國衛院快篩試劑技轉…廠商也瘋狂

新冠病毒快篩檢測國家隊成軍！國衛院與國防醫學院預醫所8日率先宣布，雙方共同開發快篩試劑雛形，最快15分鐘得知結果，將徵求具備優化技術的廠商進行技轉，目前已有22家廠商進行專案申請，最快未來三個月內可量產上市。



另外，由於全球新冠肺炎確診人數單日都以10萬人速度跳增，對快篩檢測需求強勁中，國家衛院院長梁賡義透露，目前已有歐盟、波蘭、亞洲等國家關注，不排除後續更多合作機會。



梁賡義表示，國衛院與國防醫學院預醫所是利用過去抗SARS病毒抗體為基礎，發現新冠肺炎和SARS的病毒產生抗原部位恰巧相同，而挑選出可辨識新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)的抗體，目前所開發的雛型，已能辨識實驗室培養之新型冠狀病毒棘蛋白(spike protein) 整個測試時間，預計可在15分鐘內完成。



該快篩試劑雛形經一個多月研究證實有效後，國衛院也在8日舉辦「非專屬授權」技術說明會，徵求廠商進行技轉。



審查將會由國衛院攜手跨界跨部門專家共同執行，採取隨到隨審專案方式審查，以非專屬授權方式，加速產品生產。



經濟部科長戴建丞說，未來技轉後，廠商在文件齊備的狀況下可向食藥署提出專案審查，最快三個月可以開始量產。



梁賡義指出，快篩不會取代目前的核酸檢測，但可作為大量篩檢的分流，國衛院期待技轉廠商進行優化後，未來新冠病毒快篩能與流感快篩相當，準確率約達七成。



國衛院感染症與疫苗研究所所長廖經倫表示，目前所開發之雛型已能辨識實驗室培養之新型冠狀病毒棘蛋白，對其他類型的人類冠狀病毒(OC43、229E、NL63)、腺病毒、呼吸道融合病毒、A型流感病毒(H1N1、H5N1、H7N9)等呼吸道相關病毒及腸病毒(EV71)，都不會有交叉反應。