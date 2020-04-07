抗疫新進展 長庚找到病患體內關鍵抗體

長庚等團隊從3名新冠肺炎病人身上找到25株人類單株抗體，除可研發快篩，最快30分鐘內知道結果；更有1株抗體有機會抑制新冠病毒進入人體，可望為預防、治療新冠肺炎開創新局。

由長庚大學、長庚醫院與中研院研究員馬徹、國防部預防醫學研究所、牛津大學組成的合作團隊，經過2個半月的努力，成功分離出造成新冠肺炎的22株新型冠狀病毒株，並取得病毒全基因序列。

這些病毒株來自世界各國，長庚與跨國團隊的合作成果，將可進一步作為檢驗試劑或抗病毒治療的材料，防治新冠肺炎。

林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃冠穎受訪時表示，B細胞是人體製造抗體的唯一免疫細胞，研究團隊從3名新冠肺炎病人的B細胞中，共找到人體免疫系統為對抗新冠病毒感染而產生的25株抗體，其中13株是針對新冠病毒的棘突蛋白（S），12株是針對新冠病毒的核蛋白（N）。

黃冠穎說，抗體可辨識病毒，就可做兩方向的應用，一是檢驗試劑，目前25株單株抗體中，有13株可結合病毒表面棘突蛋白質（S），有助於發展快篩。如果抗體試劑對病毒檢體有反應，最快30分鐘就能得到答案。

另一個應用是治療，黃冠穎表示，單株抗體被視為「神奇子彈」可治療一些感染症，研究團隊發現，這13株可結合棘突蛋白質（S）中的單株抗體中，有1株可搶先與人體細胞膜上的ACE2受體結合，堵住新冠病毒入侵人體的通道。

黃冠穎解釋，病毒要進入細胞，必須和細胞受體（ACE2）結合，受體就像是一扇大門，如果病毒搶先開門，身體就被感染；如果抗體跟病毒抗原一起搶開大門，抗體搶贏了，有機會抑制病毒進入細胞。

長庚大學新興病毒感染研究中心教授施信如指出，這株單株抗體可阻撓病毒侵入人體細胞，避免病毒在人體內複製繁殖，若未來在人體試驗驗證有效時，可做為治療或預防新冠肺炎感染。因為是來自人體的抗病毒抗體，將來用於治療時，安全性相對於動物抗體較高。

施信如表示，這25株抗體可以用排列組合的方式用來做檢驗試劑，這種策略一定可以提高新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）檢驗的靈敏度及專一性。此突破性發展後續將繼續與團隊合作著手進行相關人體試驗及試劑開發，有關抗病毒藥物開發也將結合國內藥界共同研發。