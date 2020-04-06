研發新冠解藥 愛滋藥缺貨暴漲

全球積極尋求新冠肺炎解藥，老藥新藥成當紅炸子雞，繼奎寧之後，由於愛滋病（AIDS）藥物被政府、醫院及民間大量收購儲備，做為新冠肺炎的實驗下，導致全球超過4,600萬AIDS病患面臨缺藥風險，黑市交易市場搶購的AIDS藥物，價格甚至已上漲了15至30倍，也帶動中裕愛滋藥TMB-355水漲船高。

法人表示，由於愛滋病用藥的抗病毒效益，讓不少國家和機構紛紛將愛滋藥拿來做對新抗肺炎的實驗用藥，目前Combivir、Atripla、Triumeq、Trizvir、Dovato、Delstrigo、Evotaz等幾乎所有類型的HIV藥物都嚴重短缺，在供應鏈失調中，價格大漲。例如，50mg的Kaletra片劑（洛匹那韋/利托那韋）目前每片的價格已喊高達28美元，而三個月前該藥價格0.65美元，足見愛滋藥缺藥狀況。

法人認為，受惠缺藥風，中裕繼3月營收以1.19億元創下新高，第一季營收以2.39億元，交出年成長86.38％佳績外，第二季營收也將續持續熱度，這也是外資自3月中以來買超的原因。

另外，由於疫情肆虐，百萬人確診中，對解藥的迫切下，能夠提高免疫力、抑制病毒等藥品也成為熱門的實驗用藥，除了愛滋藥外，由HCQ（羥氯奎）併用日舒（Az ithomycin，亦稱阿奇黴素）療法，也被列入新冠肺炎的療法，而國內針對此療法因有完整的供應鏈，也帶動健亞、南光、強生、旭富等公司股價強漲，生華科、藥華藥和國鼎也因趕搭新冠肺炎藥物開發列車受關注。

生華科表示，美國加州大學舊金山分校定量生物學研究所（UCSF-QBI）新冠病毒研究團隊篩選出69個藥物中，該公司開發的Silmitasertib因為可調控及抑制受感染宿主細胞中蛋白激CK2的活性，進而促進應激顆粒（Stress Granule）的形成，創造宿主細胞具更佳的抗病毒環境，阻斷病毒在體內傳播，降低宿主細胞感染而入選。

由於Silmitasertib已在美國、韓國和台灣正進行膽管癌二期臨床試驗，在藥物安全性無虞下，只要主管機關同意，馬上就可以進入人體臨床，治療新冠病毒患者。

國鼎則表示，研發中小分子新藥Antroquinonol（Hocena） 在新冠肺炎研發、血癌臨床進展順利，目前也著手進行向美國FDA申請新冠肺炎的人體臨床試驗。