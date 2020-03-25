全球生技產業 募資金額年增34％

勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所今（25）日發布《2020 生命科技產業展望》報告指出，新冠肺炎疫情嚴峻，各國紛紛投入資源加速新藥開發，生技產業的新興技術也成為眾所矚目的焦點。

勤業眾信發現，2019年全球生技產業併購交易量下降，但募資總金額大幅躍升至1,817 億美元或年增34.6％；而在美國開放「直接掛牌」成為生技產業募資新手法、醫療科技「獨角獸」紛紛問世、AI助攻藥物研發，以及新興科技有效改善藥物製程，生命科技產業將可奮力突圍，共同迎向2020挑戰與機會之年。

勤業眾信聯合會計師事務所生技醫療產業負責人虞成全表示，在「爭分奪秒」的新型冠狀病毒防疫戰中，AI已成為快速開發新藥不可或缺的環節，藥廠可望應用大數據蒐集和AI技術進行藥物預測，進而縮短藥物研發和臨床前階段的時間；也可協助醫師於治療時的病理判讀，提升用藥正確性；各大藥廠亦紛紛結盟AI業者，橫向互補並強化優勢。

此外，真實世界數據（RWD）加持之下，快速開發新藥的能力也逐漸提升；同時，生技產業相關法規與政策環境修正，也縮短藥品上市的審核時間。建議生技產業持續加速推行數位化營運，並整合現有IT和營運科技（OT），為終端客戶及患者創造價值，於市場上保持領先地位。

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