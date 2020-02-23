上市、合作、入股 日資馬不停蹄尋商機

日資企業來台投資，除了上市、策略聯盟合作外，也入股成為大股東，其中，日本電化（Denka）以持股33.4％躍居博錸第一大股東；日本集富亞洲（JAFCO）和DyDo（大德集團），也分別持有圓點奈米、大江各20%、8.02%股權，備受關注。

DyDo是日本機能性飲料前三大集團，在2014年10月時以每股73.2元吃下大江460萬股的私募案，取得8.27％股權，並佔有一席董事。雖然DyDo在日本經營亮眼，年營收超過千億台幣，但該集團在2018年因轉投資土耳其和馬來西亞公司，受到匯率波動等因素影響，出現虧損，因此，釋股大江1.6萬股來美化海外事業的帳面。

DyDo目前仍看好大江基本面，持股8.02%，也是單一最大外資股東。

另外，Denka在2015年底投資1億元參與博錸現增資，持有股權5 .91％；2016年博錸技術授權Denka，並取得流感病毒快篩判讀機的代工合約，在日本上市創下市占率3成的成績。

2019年Denka瞄準體外診斷（IVD）市場商機，再加碼7.45億元，以持股33.4％躍居博錸第一大股東，創下台日生醫產業最大投資案紀錄。雙方也將合作開發敗血症、HIV／ HTLV等高風險傳染病檢測等相關產品，並跨足免疫診斷市場。

生物產業協會理事長李鍾熙表示，繼精密機械、半導體和子化產品後，生技產業將是台日下一個合作項目，預期將掀起風潮。

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