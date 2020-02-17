高端靠實力 成美國衛院最佳夥伴

2012年10月才由基亞生技疫苗事業分割成立，高端疫苗一直是業界的奇蹟！不僅以不到7年半時間，建置細胞生產的疫苗廠、細胞製備廠，也和WHO旗下UCAB合作開發SynagisR的生物相似藥，並取得16個亞洲及中東國家的完整授權；另外，最受關注的是該公司已成為美國國衛院（NIH）最佳合作夥伴之一，從登革熱疫苗、RSV疫苗到此次的新冠病毒疫苗開發，在在都說明高端有望成為台灣進軍WHO的門票。

高端總經理陳燦堅表示，能獲得NIH青睞，主要是高端有符合全球法規的廠房、具備技術開發能力且能立即和國際接軌的生產製程，加上優秀團隊和國際顧問團，讓公司具備可快速投入新型疫苗開發的實力。

美國NIH為全球最大型的生物醫學研究機構，是全球在新型藥物與疫苗開發首屈一指的單位，旗下有超過2萬名研究人員，其中有6,000位科學家擁有獨立實驗室；2019年的研究預算近400億美元，研發成果豐碩，迄今已有160位NIH研究人員或贊助對象取得共94座諾貝爾獎。

NIH旗下的NIAID是全球最重要的公衛研究單位，能對重大急性傳染病，例如：Ebola、MERS、Zika、SARS等作出最快速反應，該單位先前已投入資源研發冠狀病毒疫苗平台達17年，今年1月取得新冠病毒基因序列後，即以冠狀疫苗平台開發新冠肺炎疫苗，是目前全球針對新冠肺炎（COVID-19）疫苗開發速度最快的研發單位。

高端與NIH往來淵源已久，名列NIH亞太地區防疫夥伴，2016年獲NIH授權的登革熱疫苗開發已進入三期臨床，可望在2021、2022年進入收成。

陳燦堅表示，高端擁有生物安全等級2+（BSL-2+）的疫苗生產工廠 ，有二條疫苗原液的製備產線，可以負壓全排氣安全產製疫苗原液，並可升級至生物安全等級BSL3（Biosafety lev el），未來新冠病毒的疫苗生產「沒有問題」！