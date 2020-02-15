開刀貴在哪？拋棄式醫材成趨勢的三大理由

拋棄式醫材為什麼越來越備受重視？其實從台灣曾經發生過的一起白色巨塔事件中就能略知一二之外，即便重複消毒一次性醫療器械，為什麼還是有感染風險呢？此外，你可能不知道醫院會使用拋棄式醫材其實也基於成本考量！

還記得早年台灣醫界曾發生過一起「白色巨塔」的事件嗎？這事發生在民國84年，台北榮總當時有6名病患在接受電腦斷層掃描檢查，結果竟爆發院內瘧疾感染，導致4人死亡，起因就是這6名病患在接受檢查前，有名病患從非洲奈及利亞回國，出現忽冷忽熱、黃疸等症狀，經過電腦斷層掃描檢查時，醫師不知病患有瘧疾症狀，導致注射顯影劑時，瘧原蟲的血液回流，使注射筒受到汙染，經重複使用下，才導致感染擴散。

當時顯影劑的注射套筒及導管並未獲得健保給付，院方為了節省成本，沒有讓檢查病患「一人一套」才釀成悲劇。事件發生後，有位醫師還因此自殺，相關醫護人員更為此離開醫界。

一次性醫療器械重複消毒的風險

即便如此，日前也爆發台大醫院將一次性醫療器械重複消毒再使用，遭到衛福部的調查，雖然重複消毒再使用，以目前來說，並未發生憾事，但大部分的醫療人員仍不敢這麼做，因為消毒後也難逃感染的風險！

以常見的腹腔鏡或胸腔鏡的手術器械，設計結構複雜，通常都會有關節、凹槽或空腔，使用後易殘留血液或組織碎屑，若無法拆解，要徹底清潔消毒絕對不可能。德國圖賓根大學也曾以腹腔鏡的器械進行標準的消毒流程測試，結果仍在顯微鏡底下發現殘留於表層或裡面的汙染物。

此外，消毒的過程中，至少有1/3的器械中有缺少零件的問題，甚至有一半以上因此故障，若重複使用反而會在手術過程中造成無法挽救的危機。

不僅醫療器械，現代手術房早已從1950年代使用的手術服、桌巾、到醫療器械已從反覆使用，漸漸進化到拋棄式，目的就是為了避免消毒不完全，而導致的交叉感染風險。

醫療耗材消毒的成本問題

醫療耗材若要重複使用勢必得有嚴謹的消毒流程，才能真正做到滅菌去汙，但相對地，消毒流程所耗費的時間與人力資源便會增加醫院的成本負擔，從醫療成本來看，拋棄式醫材雖然會對民眾造稱醫療支出的負擔，但醫院與其耗費大量人力與時間成本來消毒，不如選擇用這類醫材來轉嫁民眾，才有利醫院後續的維運支出，甚至醫療從業人員與病患都能在醫療行為中降低感染風險。

醫療人員為何不敢重複使用一次性醫材？

所以，拋棄式醫材就是這樣才成為趨勢。有人或許會認為，醫療從業人員難道不會鋌而走險，重複使用一次性醫材嗎？很難，因為所有醫材都需經衛福部查驗，合格後還會頒發許可證書，一旦醫療從業人員未經仿單範圍內正確操作，按醫師法第28條之4第1款規定，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，得併處限制執業範圍、停業處分一個月以上一年以下或廢止其執業執照。

情節重大者，還可能會廢止其醫師證書；若醫療機構未盡督導之責，更會依照醫療法第108條第3款規定，處新臺幣五萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處一個月以上一年以下停業處分或廢止其開業執照。

所以，醫療從業人員難以拿自己的職業生涯開玩笑。而這些器械要價不菲，一場手術使用的器械與耗材動輒數千或數萬元，在此趨勢下勢必得自費。

(Ian)

文章來源：好險網

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