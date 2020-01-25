確診男台商曾去高雄舞廳 未戴口罩趴趴走

昨天中央流行疫情指揮中心公布，我國再確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）個案，分別為50多歲陸籍女性旅客及50多歲男性台商，總計台灣有3例確診，並提醒1月22日下午16時至18時，染病男台商去過高雄市苓雅區金芭黎舞廳，全程沒戴口罩，若這天也去過舞廳的人，請配戴口罩自行健康管理14天，若發燒請聯絡防疫專線：1922。

中央流行疫情指揮中心指出，今天國內新增60例疑似病例通報，總計共通報193例傳染性肺炎，3人確診、64人排除染病、126人隔離當中。

中央流行疫情指揮中心說，武漢肺炎確診的男台商於1月22日下午16時至18時，有去高雄市苓雅區金巴黎舞廳，且全程沒有戴口罩 ，如果民眾這天出入過金芭黎舞廳，請自行健康管理14天，若出現發燒、咳嗽、呼吸道症狀，請儘速與衛生單位聯絡，防疫專線：1922。

衛福部長陳時中表示，所有到中國的旅遊團全面停止行程，同時升級警示，從武漢地區擴大為整個湖北地區，一律禁止湖北人士登機入境。而染病女陸客的全團團員將在今天晚間搭機返回武漢。至於其他大陸團，觀光局也指示旅行社暫停行程，提前準備離境。

（中時電子報 莊楚雯）

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