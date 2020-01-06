雙美三引擎 做大水噹噹商機

雙美新團隊入主66天，董事長林齊國昨（6）日表示，將以培訓醫生推療程、興建新廠擴大產能和布局多元化產品等三引擎，啟動營運成長動能，今年營收以成長15％為目標。營運表現耀眼的雙美，去年1～11月累計營收5.17億，交出年增逾倍佳績，前三季EPS也以2.11元改寫新高，預期今年營運將續保成長動能。 林齊國表示，雙美在中國已建立品牌知名度，採取現款現貨、不賒帳策略，未來除擴大膠原蛋白植入劑應用範圍，推出MC32膠原美塑療程搶攻Mesotherapy美塑療法市場，產品也會更多元，已規劃下半年推出膠原系列的保養品。

中國總經理林泉源表示，由於2019年基期已高，台南廠10萬針的產能2019年已滿載，為因應市場需求將採兩班制，預期今年產量可達16萬針；另經營團隊也規劃興建新廠，力拚2022年完工投產，新建置的台南廠年產能規模將達200萬針。

林泉源表示，雙美膠原蛋白產品擁有中國藥監局（NMPA）械字號認證，目前在大陸市場占有率第1，也占整體營收的8成；看好未來大陸市場潛力，要擴增膠原蛋白植入劑應用範圍，從改善消費者黑眼圈、下眼凹陷處，進一步到淚溝、臉頰一體化的注射，透過擁有認證的MC32膠原，全面搶攻Mesotherapy美塑療法的市場份額。另一方面，更要加強與大陸包括華東、華中及華南等地區及台灣的醫生交流分享，提高雙美品牌力。

隨著大陸人口老齡化及人均可支配所得提高，帶動微整形及醫美市場高速成長。林齊國表示，雙美正積極透過建立專業醫學美容平台整合行銷品牌、聚焦膠原蛋白植入劑產品應用範圍與市場拓展、深化企業文化創造公司價值等三箭齊發策略，持續擴大全球醫美市場的占有率。

雙美同時也積極在兩岸培訓專業醫生，將在大陸舉辦美針大賽，計劃培訓500名醫生，而台灣也將由過去的20名增加至150名，來拓展營運版圖。 此外，公司也將全力以「雙美」發展保養品品牌，規劃下半年推出膠原系列的保養品，包括面膜、精華液等產品，強化營運動能。今年營收以成長15％為目標。

結褵329 林家人的真愛密碼

典華集團學習長林齊國是寮國難民，可能是經歷過戰亂，讓他十分珍惜家人的情感，也一直保有中國的傳統文化；有趣的是，他還對「329」情有獨鐘，3個子女和他自己都在329當天結婚，也讓這個日子成為家族最濃厚的連結。

林齊國說，3月29日是青年節，除了歷史意義外，感覺是非常的年輕朝氣，因此，40年前的3月29日，他和一樣是寮國難民的符玉鸞結婚；之後大兒子Van和兒媳Diane也在7年前的3月29日結婚、大女兒Vera和女婿David在5年前的3月29日結婚、去年（2019年）3月29日小兒子Vin和兒媳Flora結婚；另外，他的母親也在這一天過94大壽，一家「伍囍林門」、席開一百桌，也讓329意義非凡。

堅持家庭必須要有遵守文化的林齊國，仍保有傳統的習俗，他說，過年時他要和母親磕頭，報告一年來自己經歷的事件和成長；他的孩子也一樣要和他磕頭，報告一年的境況。

林齊國認為，文化是一切的根本，尤其是家庭文化，對人的影響至深且遠，他們因為全家都選擇329結婚，讓這個日子變得很有意義，也成為家族最大的連繫，最重要的是還要讓親家也認同，這個就須要親家的支持。

從40多前逃難來台，並在台灣與創業夥伴林協健一起打造餐飲事業，而後又延伸以婚宴為主，並以「典禮要更精華」精神創立「典華」，成為極致婚宴會場的夢想。 林齊國認為，婚姻也需要用心經營，「用心才是專業，才能擁有全世界」。他也希望每個家庭都有像他一樣的329文化，能夠建構最堅強的堡壘。