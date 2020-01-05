13家拚今年掛牌 生技IPO重啟熱潮

中美貿易戰帶動國內生醫業進入黃金紀元，生技IPO重啟熱潮，初估至少有法德藥、瑞磁（ABC-KY)、博晟、翔宇等13家公司力拚2020年上市、櫃，加上準掛牌股不乏高獲利和題材多樣化，有機會改寫浩鼎風暴以來的新高紀錄。

就初步統計，來勢洶洶的生技族群，目前已有翔宇、康聯生醫提出上櫃申請，法德藥、瑞磁、博晟、漢達、普生則已取得科技事業核准函；另外，達亞、常廣、軒郁都有高獲利支撐；華因授權金里程金陸續入袋，轉機題材強；長聖有細胞治療計劃通過利多，以台灣第一家脊椎自有品牌進入美國的台微醫，同樣都備受關注。

法人認為，相較於前幾年生技股都是由新藥股領軍，市場掀起的「本夢比」風潮，隨著近四年的沈澱，產業已逐步進入成熟，2020年可望IPO的生技族群，明顯「質變」，鼠年的生技類股因生力軍的加入，題材面的多元，加上已經掛牌的生技股，也都有各自的定位和找到對的策略，也可望吸引資金重新進駐，成為多頭布局重心。

以IPO掛牌進度來看，最快的是以保健保養為主的翔宇，2019年前三季已交出EPS3.19元佳績，該公司除了在兩岸布局外，旗下以幹細胞領域相關研究之生醫事業已分割獨立成立向榮生醫，向榮主攻異體脂肪幹細胞，治療膝骨關節炎。

鴻海集團旗下生技小金雞康聯生醫，聚焦精準醫療，專攻檢測服務，2019年前三季EPS3.83元。

另外，取得科技事業核准函的法德藥，藥品開發是採中美雙報策略，旗下糖尿病用藥格列本脲片、抗思覺失調症用藥富馬酸喹硫平緩釋片，兩個藥品已取得美國FDA藥證；而長效型降血壓用藥琥珀酸美托洛爾緩釋片、B型肝炎用藥恩替卡韋片、抗思覺失調症用藥奧氮平口崩片等三項產品，也正在申請藥證中。

其中，抗思覺失調症用藥代思，已取得大陸藥監局（NMPA）核發首仿藥證，2019年11月由康聯代理在大陸開賣，進軍每年超過人民幣10億元的市場。