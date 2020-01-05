迷幻蘑菇憂鬱症藥物通過第一階段臨床試驗

迷幻蘑菇（magic mushroom）中的主要迷幻成分裸蓋菇素（psilocybin），通過倫敦國王學院第一階段臨床安全試驗，意味著裸蓋菇素朝著憂鬱症治療藥物的目標又邁前一步。

倫敦國王學院的精神病學家日前在美國神經心理藥物學院（American College of Neuropsychopharmacology）的年會，發表裸蓋菇素安全性評估的第一階段臨床試驗結果。

研究員將89名健康的自願者隨機分組，讓試驗者服用不同劑量的裸蓋菇素或安慰劑，服用含有裸蓋菇素藥物的試驗者，一如預期出現食用迷幻藥的反應，包括幻覺、興奮和心情好轉等，服用高劑量的試驗者反應格外明顯。

倫敦國王學院精神病心理學及神經科學研究學院的主要研究員路克（James Rucker）表示，臨床研究結果支持進一步將裸蓋菇素作為心理健康問題患者的治療方法，而傳流治療並未改善這些問題，例如難治療型憂鬱症。

實驗用的裸蓋菇素是由倫敦心理健康新創公司Compass Pathways生產，來自該公司研發的合成化學程序，而不是從迷幻蘑菇中提煉。

Compass亦贊助國王學院第二階段的臨床試驗，該階段研究將檢驗裸蓋菇素對歐洲和北美216名重度憂鬱症患者的效果，研究結果預計在2021年發表。

先前的小型研究發現，裸蓋菇素能減輕憂鬱症的症狀，不過這些研究還不足以讓主管機關信服，裸蓋菇素是安全有效的治療方法。

Compass的共同創辦人馬萊芙斯卡亞（Ekaterina Malievskaia）表示：「我們在小型試驗發現裸蓋菇素效用的初期訊號，因此公司欲透過更嚴謹的試驗，進一步探尋裸蓋菇素的潛能。」

路克指出，幾乎全球國家皆將裸蓋菇素視為違法或是禁止，此舉加重臨床試驗的難度與成本。

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