2022財經趨勢 四大咖教戰

由《工商時報》主辦的「2022全球財經投資趨勢」圓桌論壇，邀請群益投信董事長賴政昇、國泰投信總經理張雍川、復華投信總經理周輝啟及第一金投信董事長尤昭文，針對2022年投資趨勢預測、趨勢新機會、台灣產業布局接軌國際等主題，進行全面剖析。

與會專家一致共識認為，2022年的總經及台股，將是下半年好於上半年，產業布局全面接軌國際。

論壇主持人《工商時報》總編輯梁寶華表示，2021年全球金融市場度過疫情升溫、貨運塞港、供應鏈斷鏈、缺料及通膨隱憂等議題帶來的衝擊，隨著時間推移皆有所趨緩，雖然現在有新變種病毒Omicron為市場帶來變數，但推估市場對此疫情的恐懼逐漸淡化，在這樣的情況下，可以比較樂觀展望2022年的發展。至於新的一年關注重點仍在科技新產業趨勢、淨零碳排綠色能源，及國際總體經濟表現。

周輝啟:台股上看2萬點

復華投信總經理周輝啟認為，2022年逃不掉的趨勢是股市波動一定會加大，而且通貨膨脹是重要核心議題，要密切觀察美國聯準會的政策。投資人不要只看到疫情下的不確定性，應該要好好思考政府和民眾因應新情勢，而產生出來的新投資機會。

2021年台股衝破18,000點，更有人預測2022年可衝破2萬點。周輝啟表示，2021年可以用四個字形容，就是「百花齊放」，到了2022年花還會繼續開，雖然基期已高，但能用「喜出望外」來預估，儘管外界干擾很多，但企業還是會走上成長道路。周輝啟預估，2021年上市櫃公司獲利達到4.2兆元，基本面絕對能支撐企業獲利，而且資金面很充裕，雖然外資賣了1兆元，但台股屹立不倒，內資也陸續歸位。雖然，2022年台股指數有希望衝破2萬點，但周輝啟建議，與其看指數漲到哪裡，不如回歸個別股票，重要的是選股不選市。

賴政昇:把握四大機會財

而群益投信董事長賴政昇認為，2022年全球經濟將難延續2021年盛況，預期成熟國家經濟保持穩健，新興國家經濟增速放緩。面對Omicron威脅性，雖仍需觀察一段時間，但對供應鏈的影響顯現遞減。且通膨預期已漸緩和，給Fed寬裕的觀察空間，資金環境將由極度寬鬆機動調整為適度寬鬆。

賴政昇指出，預料經濟復甦動能由製造轉變為勞務，基本面有撐利於股市，危機之下仍充滿商機，觀察全球與大陸持續脫鉤，且中美關係只會改善不會改變的前提下，台灣將具備轉單、台商及資金回流、台美關係升溫等優勢。

因此綜合來看，賴政昇建議，2022年投資布局以「步步小心，處處商機」兩大對策，做好風險管理，不論配置、區域、題材、進場點均應分散，掌握節能、缺貨、升息、低基期四大機會財。

尤昭文:半導體布局首選

而第一金投信董事長尤昭文指出，全球貿易2022年仍不看淡，但成長率不會如近二年的亮眼。其中資訊科技及零組件的成長仍看好，趨勢產業仍將是台灣出口的主軸。在面對中美爭端、全球經貿體系重組、能源及產業結構改變的大環境下，台灣可說處於經濟轉骨的關鍵期。預料以科技產業為基礎，政策引導綠能、再生能源、精準健康等基礎建設。對一般和機構投資者短中長期布局，都提供不錯的契機，但以獲利成長而言，半導體類股仍是明年產業布局的首選，同時看好IC設計、電動車、元宇宙及NFT。

張雍川:全球通膨將緩解

國泰投信總經理張雍川也關注2022年全球通貨膨脹的問題，他認為造成通膨的幾個指標，都有逐漸改善中，例如原油和鐵礦砂價格回落、美國提高運輸能力來解決塞港問題、車用晶片需求獲得緩解。

張雍川表示，觀察美國聯準會的利率點陣圖可以發現，2022年會維持零利率，或升息1～2碼，而最可能升息時點是在9月或12月。利率點陣圖長期來看，應該會比過去的2.0％，稍微上升0.5％，上升很有限，如果提高到3％，才會對股市有影響。

而在台股趨勢上，張雍川指出，台灣上市櫃公司2021年獲利4.2兆元，反映出台股本益比是13.5倍，但從獲利成長75％來看，台股本益比應該要在15倍左右才合理，長期而言台股價值被低估。

2022年企業獲利仍有小幅成長空間，張雍川預估，台灣2021年的GDP為6％，2022年應還會有4％，企業獲利不會衰退，但市場提前出現憂慮心理，對台灣企業獲利預測過於保守。若台股回到15倍本益比，台股指數就會上升到2萬點。

群益投信董事長賴政昇：

不論誰執政，美國都很重要 台美關係升溫 須互惠雙贏

群益投信董事長賴政昇表示，在中美貿易角力及能源危機下，恐加速國際產業鏈採取將生產移至東南亞國家或移回本國，加上分散供應商，並由國家帶頭向外結盟。觀察全球與大陸持續脫鉤，中美關係只會改善不會改變，最近在碳中和上會有合作，氣氛上會突破，但還是會陷在「老大與老二之爭」。台灣在角力夾縫中擁有三大優勢，即轉單「台灣製造」、台商及資金回流、台美關係升溫。

賴政昇表示，台美關係的升溫，對台灣的半導體產業發展與加入國際組織，特別是對台灣加入CPTPP更具關鍵影響。但所有的國際關係都是互利互惠的，不會只有美國對台灣好，台灣也要付出一些代價，因此在對美貿易的談判中，確實有一些必須要有所退讓。他指出，例如最近在談判的美豬開放問題，對於台灣不論任何一黨執政，若不開放皆要嚴肅面對可能產生強大的後座力（backlash）問題。

賴政昇也對台灣缺電的問題表示憂心。他指出，全球及台灣均面臨缺電危機，發展綠電可說勢在必行，疫情讓全球投資大洗牌，再生能源發展因此受到影響。台灣企業響應全球綠色供應鏈，必然歷經陣痛期，已是台廠無法迴避的議題，包括台積電、鴻海等龍頭紛紛宣誓超前部署發展綠色供應鏈，響應永續發展，但要從根本降低碳排，前期必得投入技術轉換、研發新製程、工廠智慧化等轉型成本。

台灣產業發展綠電有其優勢，賴政昇認為，半導體、電子產業本就有相當扎實的供應鏈管理基礎，且台美經貿關係發展良好，未來在半導體產業合作再深化，並擴大至新產業，包括5G、航太衛星、電動車等，台美合作的產業鏈群越來越擴大，不論尖端科技領域、綠能創新產業、健康戰備產業及開發全球市場，「台灣製造」和美國品牌及技術的合體，達成互利互惠，共創雙贏。

群益投信董事長賴政昇

復華投信總經理周輝啟：

沒電…護國神山群停擺 供電政策須戰略思考

復華投信總經理周輝啟認為，要發展高科技、帶動就業，最重要就是電力，沒有電力，什麼都沒有，護國神山群就停擺了。政府應該以更高戰略角度來看待電力供應問題，他認為，環保和產業發展都同等重要，但不該是0與1的問題，要把各種衝擊降到最低。能源政策最終目標，就是要有乾淨的地球，從傳統能源跨到乾淨能源，中間會有時程和鴻溝，目前使用天然氣是過渡性的做法，有利於能源政策進行轉換。

周輝啟強調，2021年的台股，可以用「百花齊放」形容，而百花齊放就不是小浪花而已，是真的有很多公司值得投資，如果把ABCD字母一字排開，算完26個都有投資機會，例如AI、Block Chain、Cloud、Data Center等。他預估，台商不斷回流趨勢下，台灣在全球供應鏈的地位提升，如果沒有台灣護國神山群和高科技製造業，全世界科技業就不能繼續運轉，就沒有蘋果手機、５G基地台、車用晶片缺貨。因此，如何照顧好台積電的綠電需求，確實是台灣現階段最重要的事。

2021年下半年以來，民眾明顯感覺到物價快速提高，而各國印鈔票的寬鬆貨幣政策，有可能推升全球通膨壓力。但周輝啟預估，這次通膨問題可能是暫時性，因此影響不大，景氣已經擴張21個月，影響因素是新冠肺炎疫情。疫情中，企業因政策限制，造成工廠停擺，尤其是亞洲國家都採取清零防疫政策，中國大陸更是重要生產基地，一旦停工，美國就沒有聖誕樹可買了。

周輝啟認為，未來面對通膨問題不會那麼悲觀，有很高機率在2022年5、6月間降下來，主要原因為：第一、現在基期比較高；第二、科技進步下，生產效率提高，對能源依賴比較緩和；第三、中國大陸是世界第二大經濟體，經濟放緩後，可能會讓通膨下降有正面作用。

復華投信總經理周輝啟

國泰投信總經理張雍川：

進軍美國15兆美元市場有前提 美豬議題 FTA談判關鍵

國泰投信總經理張雍川認為，美國消費市場非常龐大，GDP中有七成來自國內消費，消費市場高達15兆美元，但中國大陸市場僅約7.4兆美元，就終端消費能力來講，美國是中國大陸的兩倍，全世界都要爭取美國這塊消費大餅。台灣的外銷訂單來自美國的比例也提高到30％，MIT產品受到美國市場喜愛，因此如果可以在談判中有所取捨，推進台美簽署FTA的進度，就可以大幅提高台灣商品在美國的市占率。

張雍川認為，台灣股市是全球市場中的特例，這兩年外資對台股大幅賣超，但台股指數還是大幅創新高，主因台商資金回流，不管是檯面上還是檯面下，台商資金撐起一片天，台幣走勢也是新興市場中最強勢的，連央行總裁楊金龍都說，升息是擔心台幣更強。

台商在中國大陸經營多年，目前中國大陸經商環境正在大幅改變，從追求高速成長，轉為追求共同富裕，中國大陸經營環境已經不復存在，張雍川認為，台商資金回來流意願只會更強烈，且將會受惠於中美貿易戰和科技戰，因此不必擔心台股下挫。

在個股方面，張雍川認為，在家工作、遠距學習等趨勢不變，2022年PC發展還是不錯，尤其是商用筆電的需求上升很多，全球疫後新常態就是混合式的辦公方式，在家辦公和到公司上班並存，就需要更多電腦設備。

在全球消費上，2022年將出現反彈，張雍川表示，例如運動服飾品牌lululemon，2021年因為貨櫃不足、越南疫情等問題，下修財測，但是2022年延遲性需求就會上升，紡織和成衣類股，2022年榮景起碼延續到第二季。

國泰投信總經理張雍川

第一金投信董事長尤昭文 ：

電力挑戰衝擊產業 三接順利啟動 帶旺半導體

第一金投信董事長尤昭文說，在大陸台商加速回流的情況來看，製造業找廠房用地已非常辛苦，電力不足更是最大的挑戰，台灣本身除欠缺天然資源，天然氣由液轉氣的設施不夠，充足建置費時五～十年以上，企業恐怕等不了這麼久，三接是有效的解決方案，半導體產業要發展下去，三接一定要順利啟動，否則將擊台商回流及半導體未來的發展。

2022年全球將正式進入疫後經濟，尤昭文認為，疫情帶來的經濟封鎖、報復消費、供應鏈瓶頸、供需失衡等現象將逐漸消散，通膨慢慢回穩，台灣接軌國際「疫情、元宇宙、碳中和」三大議題，產業及投資布局主軸關注精準醫療、人工智慧、潔淨能源。

尤昭文指出，2022年通膨議題需關注，但美國物價不太可能持續維持在6％以上高位，在供需失衡可望獲得緩解下，物價應會回到合理水位，搭配緩和升息的環境及經濟持續復甦，儘管股市報酬率不會如今年達二成以上，但走向還是正面。台灣這波經濟復甦是以疫後需求快速回升，但供應不及的結構形成，經過一年多來的調整，預估製造業庫存回補週期將於上半年觸頂。

觀察疫情、元宇宙、碳中和三大議題，主導未來全球產業結構的改變，尤昭文分析，從產業分項來看則是精準醫療、人工智慧、潔淨能源，細項如大數據醫療、矽晶圓、5G／雲端／資料中心／高速運算、電動車供應鏈、能源轉型的風電、智慧電網等，可望在2022年機會與風險並存的環境中，展現趨勢的韌性。其他如太空產業、低軌道衛星等，因商業化帶來大量商機，也是長期發展的趨勢。