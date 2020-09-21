隆祥經濟發展基金會成立和合世界和平委員會 首屆和合世界和平論壇2021登場

隆祥經濟發展基金會9月19日在台北成立和合世界和平委員會，基金會董事長劉昶緯指出，受到新冠肺炎疫情的影響，原定今年舉辦的和合世界和平論壇未能如期舉辦，會中通過明年在台舉辦首屆「和合世界和平論壇」。

劉昶緯表示，「和合、和諧、和平、人權、人道」是和合世界和平委員會的創會宗旨，透過”和合世界和平委員會”的成立，向世界傳達和平宣言，也響應基金會「共創、共享、共贏、統籌分配的體制」。

隆祥經濟發展基金會創辦人劉昶緯表示，台灣在國際公益活動上從不缺席、不落人後，全球口碑與世界友人都讚不絕口。劉昶緯是有著絕對使命感的慈善家，多年帶領團隊巡迴海內外參與國際文化活動、協助整合多方資源，無論是經濟合作或公益事業，都成功串接起台灣與國際的友誼橋梁，讓台灣真正地全球化。

基金會原訂於今年9月邀請與基金會有合作的非官方組織、商會等10個國家來台舉辦和合世界和平論壇，由於新冠病毒疫情嚴重，論壇無法如期舉行。劉昶緯說，「隆祥經濟發展基金會」將於明年疫情緩和時在台北國際會議中心(TICC)舉辦「第一屆和合世界和平論壇」，頒發以「和平」為主軸的獎項給來自世界各地的慈善勇者及隱士英雄們，「這個活動既是國際公益事業的交流盛會，也是一場全球慈善人士的家宴，大家齊聚一堂，為自己的初衷而相互勉勵。」

劉昶緯透露，明年登場的論壇特別以奇瘤熊貓、和合文化熊貓、微笑熊貓作為主視覺品牌，宣揚和平文化外交形象，傳達隆祥經濟發展基金會的設立精神。

隆祥經濟發展基金會董事長劉昶緯（右）、和合世界和平委員會祕書長魏雨寬（左）共祝兩會會務昌隆。圖／黃台中

劉昶緯在2019年亞洲文化經濟振興大獎頒獎典禮上，獲頒「第26屆文化經濟特別獎」，長期來獲得的殊榮不計其數。劉昶緯欣慰表示，基金會成立至今，做的事多到他都記不清楚了，但未來還要繼續推動、繼續向前走，幫助更多的人、圓滿更多的夢。