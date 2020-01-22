武漢肺炎擴散 全球拉警報

武漢新型冠狀病毒肺炎快速擴散！大陸確認病例22日激增至逾470例，死亡病例更增至9例。面對疫情來勢洶洶，台灣防疫持續升級，總統蔡英文22日將肺炎應對提升至國安層級，召開高層會議全面備戰。交通部則擬針對武漢雙向觀光旅遊暫時「喊卡」，移民署停發武漢團入境許可，華航也宣布停飛武漢航班。

武漢肺炎疫情一發不可收拾，除了台灣與鄰近的日、韓、泰、港澳先後傳出確診病例，就連美國疾病管制暨預防中心（CDC）都在當地時間21日宣布，於西雅圖發現首例武漢肺炎病例，引發市場憂心2003年SARS災情可能重演，歐美股市受此影響全面下跌，航空與精品類股跌勢尤重。

央視報導，截至22日晚間8點，確診病例已達473例。大陸國家衛健委副主任李斌在記者會上稱，死亡病例新增3宗、共計9例，全為湖北病例。他強調，堅持訊息公開和國際交流合作，指導武漢每日公布疫情，主動加強與世衛組織、有關國家和港澳台溝通。

對於外界傳出武漢已全面「封城」，武漢市長周先旺坦言，自1月20日起已開始對進出武漢進行管控。他並呼籲，「建議外面的人不要到武漢，武漢的市民沒有特殊情況也不要出武漢」。

至於是否出現造成疫情快速擴散的「超級傳播者」，中國疾病預防控制中心主任高福表示，還沒有證據表明已出現，但會密切關注。高福強調，病毒正在適應突變，直言「疫情存在進一步擴散的風險」。世界衛生組織專家也於22日前往武漢考察。

總統蔡英文高度重視肺炎疫情，22日上午召開國安高層會議，聽取相關部門最新防疫工作簡報。蔡英文並向北京當局喊話，希望善盡國際責任，讓疫情公開透明，並與台灣充分共享正確疫情資訊。她並呼籲WHO不該因政治因素排除台灣，應要有台灣的參與空間。

交通部22日一早召開內部應變會議，要求國內旅遊業者即日起所有武漢旅行團暫停出團，並且暫時停止武漢旅遊陸客團來台。而移民署22日晚間針對觀光局提供預計1月底前來台團體旅遊的武漢團，共計24團429人辦理廢證，並通知台灣接待旅行社協助處理，同時即日起暫停核發武漢旅遊團入境許可，嚴防疫情蔓延擴散。

此外，華航22日率先宣布取消2月10日至27日的桃園至武漢來回航班。華航稱，考量春節期間台商往返需求，過年往返武漢的航班不會取消。