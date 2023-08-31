銀行鑑價和開價差三成　貸款8成條約又怕被刁難？網曝還有「這兩招」

儘管政府不斷祭出打炒房政策，房價依舊呈現走升態勢，在這種狀況下也讓銀行方鑑價和賣方開價的差距越加明顯，對於購屋族來說，想要買到心儀的房子，頭期款的準備上也就變得更加困難了。

一名網友在PTT上發文，表示自己近期看的房子，屋主開價和銀行鑑價的差距都在20％到30％之間，屋齡超過50年的老公寓，屋主開價每坪100萬元，但是銀行鑑價卻只有70出頭萬，並稱銀行的鑑價只是初估，所以才會比實際成交低很多，實際送件後配合買方資料都會高出許多。

這樣的狀況也讓原PO在後續的下斡判斷感到相當頭疼，因為必須得等到成交後才會有真正的鑑價，所以就會影響到手頭資金的準備，原本可以用8成的價格來評估自己可以買什麼房子，如果賤價浮動大，就得要超保守，自備款必須抓只能貸6－7成，也就更難買到自己理想的房子。

許多網友也直言「銀行估價其實跟真實行情常常有落差」、「銀行估都是用附近的實價登錄做參考，但是近兩年房價漲太多，鑑價會跟成交價落差很大」、「不用銀行鑑價當標準，那可能貸款成數不足。用銀行鑑價當標準，那你買不到」、「40年公寓銀行鑑價800，實際成交1130。銀行鑑價與實價差異太大時，這沒有多的自備款真的不行」。

不過即使鑑價跟不上屋主的開價，想要成功買到房子除了更多的自備款外，其實還有其他的方式，其中一個就是目前常見的附加條款，「斡旋書寫貸款未達成交價的8成（雙方合意）則解約，然後按照自身條件出價」，不過網友也提醒部分屋主可能看到這個條款後，會降低賣屋意願。

除此之外，有人提到可以靠「房貸壽險」，表示「通常加買房屋壽險可貸金額就拉上去了」，最後，這種開價和鑑價落差較大的狀況只會出現在中古屋，因此也有人建議「你會怕可以考慮買預售屋或新成屋，建商保證貸八成就是八成不會有問題！老公寓真的蠻多拿大量自備的」，也分享自家過去出售老公寓的經驗，不只價格比鑑價來的高出許多外，也完全沒有裝潢，因此買家「含最簡單的整理裝潢，都等於要自備五成以上了吧」。

為什麼房子的賣家都不喜歡貸款8成的附加條款呢？因為對購屋者來說雖然是保障，但是賣家可能辛苦談了價格後，最後卻是做白工，還得重新再找買家，對此，東龍不動產專任委託部經理陳泰源曾提出2個相對應的條件，讓雙方都覺得公平，第一是在買家回覆貸款確定沒問題之前的這段期間，賣方仍可以賣房子、房仲依舊可以帶看，一旦有人出價比買家還高，賣家也可無條件解約；第二則是如果貸款不到8成的原因是出在房子，則無條件解約，問題出在買家的財力證明不足，則還是得以違約論處。

文／授權載自 好房網