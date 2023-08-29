Q2屋齡最年輕在這區 比全國平均少15年

住宅高齡化加劇，都更速度難跟上。房仲業者根據內政部數據統計，發現今年第2季全台平均屋齡達33年，總計有912.1萬宅，其中僅有11.4%的住宅屋齡低於10年。又屬新北市林口區最年輕，平均屋齡僅18年，該區屋齡10年內住宅占比達總數的30.8%。房仲業者分析，新興重劃區及新市鎮較多的區域，平均屋齡都會比較低，以林口來說，經歷機捷議題加持與雙北核心區域高房價外溢效益影響，房市推案不斷創高量，因此住宅屋齡普遍較低。

林口受議題加持 住宅屋齡低

中信房屋研展室根據內政部不動產資訊平台最新統計，今年第2季全台平均屋齡達33年，總計有912.1萬宅，其中僅有11.4%的住宅屋齡低於10年。綜觀房屋稅籍住宅屋齡分佈資料，住宅最年輕的是新北市林口區，平均屋齡18年，新竹縣竹北市以平均屋齡20年居次，屋齡10年內的住宅占總數的26.7%，第3名的平均屋齡為23年，由新北市淡水區、桃園市觀音區與高雄市仁武區並列，但新北市淡水區與高雄仁武區的屋齡30年以上住宅占比都高於屋齡10年以下住宅占比，呈現兩極化現象。

中信房屋研展室副理謝欣亞分析，新興重劃區及新市鎮較多的區域，平均屋齡都會比較低，新北市林口區屋齡30年以上的房子很少，僅占該區總數的15.7%，因為林口早期印象為入冬冷又濕，且經常起大霧，不動產市場發展並不蓬勃，但在2004年北縣政府三合一土地標售，同時政府祭出限時及大面積開發容積獎勵政策，建商紛紛進駐購地大舉投入林口房市，此後20年間，經歷機捷議題加持與雙北核心區域高房價外溢效益影響，房市推案不斷創高量，因此住宅屋齡普遍較低。

舊市區新城鎮結合 屋齡成極端現象

而新北市淡水區、桃園市觀音區、高雄仁武區都是舊市區與新興城鎮的結合，儘管平均屋齡較低，但屋齡超過20年的住宅比例佔了一半以上，新北市淡水區主要是有淡海新市鎮的龐大造鎮計畫，桃園市觀音區則有草漯重劃區、八德重劃區加持；高雄仁武區則受惠於航太產業園區與台積電進駐加持，除了原有仁武市區舊商圈外，84期重劃區、仁武霞海重劃區，近5年內新案推出蓬勃，因此大幅拉低整體屋齡。

2023第2季房屋稅籍住宅平均屋齡最低區top5。圖／591房屋交易網

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