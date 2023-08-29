長輩抱怨房子好難賣　他聽到價格大嘆：貪婪老人是真的

在過去半年間，台灣房市明顯轉冷，成交量和去年相比恐怕將減少15％，市場上雖然能看到有部分個案出現降價或是讓利的狀況，不過也有不少房子仍掛著高價求售，讓買賣雙方陷入拉鋸戰。

一名網友在PTT上分享，先前跟一個長輩聊天，長輩表示自己有想賣房的意思，但市場不好一直難成交，他向長輩詢問售價，但對方卻一直鬼打牆說自己的房子生活機能有多好多好、保值性很高、還有平面車位，格局多好等等…最後兜了一大圈之後才說想要賣1800萬元。

不過原po回家後查了實價登錄，發現今年成交同社區類似案件只在1000萬左右，讓他不禁心想「你高興就好，慢慢賣吧」，也感嘆難怪人家說貪婪老人不是沒原因的。

不少網友看到這個貼文，也深有同感的回應「我家就不一樣」、「我家不一樣阿，別人的都不值」、「其他要跌給我買、我家只漲不跌」，不過也有過來人分享「我家附近巷子有老公寓賣了10年還在賣，人家不缺錢吧」、「我家旁邊一大堆掛賣，賣了10多年都賣不出去的，永遠都要比行情高很多才賣，所以最後爽到子孫而已」。

這種打死不願降價出售的心態，甚至是賣不掉加價賣的現象，間接的也成為了台灣房價難以下跌的原因，景文科技大學財務金融學系教授章定煊過去就曾點出，在面對不景氣時，建商多半不會讓價，而是採用價格死守的態度，甚至試著拉高牌價，至少可以維繫住已購客戶的信心，因此在判斷行情時不能只看價格，到底是實漲還是「賣不掉加價賣」的虛漲，得仔細觀察。

文／授權載自 好房網