賣房獲利繳稅40萬…「弄錯這件事」　重購退稅優惠恐飛了！

財政部為了減輕民眾換購自住房地的租稅負擔，在現行房地合一所得稅制度下，可容許個人出售及購買自住房地、且在一定期間內有退稅優惠。不過不少民眾搞錯規定，並沒遵守需有「居住事實」規範，而被國稅局查核；金門律師地政士聯合事務所鄔孟衛地政士分享一個實際案例，最近有民眾賣一間持有半年的房子，也繳了房地合一稅，半年後她又買了一間新房，請代書幫她辦理重購退稅，但是之後代書卻接到國稅局來函須提供有「居住」的相關資料。

高雄國稅局表示，如果個人買賣自住房地，並符合個人或其配偶、未成年子女「設有戶籍並居住」，且該房地沒有出租、供營業或執行業務使用，則無論是「先售後購」或「先購後售」，只要賣出舊房地及重新購買新房地期間在2年內，都可以申請適用重購退（抵）稅優惠，並按重購價額占出售價額的比例計算應退還或扣抵稅額。

鄔孟衛指出，自己就遇到一個案例，小美（化名）最近賣掉一間持有半年的房子有獲利，也繳了房地合一稅40幾萬元，半年後她又買了一間新房，請代書幫忙辦理重購退稅，但是之後代書卻接到國稅局來函，請賣方提供有「居住」的相關資料。

鄔孟衛表示，依照《所得稅法》第14－8條規定，個人出售自住房屋、土地依第十四條之五規定繳納之稅額，自完成移轉登記之日或房屋使用權交易之日起算二年內，重購自住房屋、土地者，得於重購自住房屋、土地完成移轉登記或房屋使用權交易之次日起算五年內，申請按重購價額占出售價額之比率，自前開繳納稅額計算退還。

鄔孟衛指出，自住房地是指個人或其配偶、未成年子女應於該出售及購買的房屋辦竣戶籍登記並「實際居住」，且該等房屋出售前1年內無出租、供營業或執行業務使用。

鄔孟衛提醒，很多客戶都以為只要無出租、營業並辦竣戶籍登記，就可以辦理重購退稅，其實都忽略還需要有「居住事實」，所以民眾要特別注意，應該將有實際居住的文件保留，譬如用水、用電的單據等，以供國稅局重購退稅時可查核使用。

文／授權載自 好房網

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