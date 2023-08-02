下半年房市續量縮 價格仍難鬆動

今年台灣房市雖然終於走出疫情陰霾，但市況並沒有就此回復太平，反而因為政策人為因素持續走弱。而以目前所見各種跡象研判，這種歹日子，恐怕會拖到明年大選投票日前後。

回顧上半年，幾乎籠罩在《平均地權條例》修定議題的陰影下；雖第二季之後相關討論稍稍降溫，外界認為出現利空鈍化的可能性，市場人氣稍見回升，但隨後又爆發業界負面新聞，加上內政部如期頒布條例子法內容，使得市場觀望氣氛再起。

如今學生開始放暑假，天氣一天比一天熱，代表已進入下半年；不過目前為止，還是很難讓人找到對後市感到樂觀的理由或條件。

首先，雖然第二季央行決議利率不動，但卻又加碼房市管制，限縮雙北為首共八區第二戶貸款成數，後又加碼規定轉增貸資金都不可回流不動產。這道新限令，行庫端認為外界有點小題大作，但事實真是如此嗎？

直觀而言，基於財力考量，多數換屋族應該是先賣後買。但話又說回來，如果先賣，那新房交屋或購入前這段空檔要住哪裡？如選暫時租屋，肯定也是一筆不小費用；因此實質上，先買再賣恐怕也不在少數。

當然，稍早央行加碼推出的簽切結書辦法，看起來應該會把對剛性買方的影響降到最低。但說實話，現在左右換屋族是否出手的關鍵，並不只有貸款，外部政經因素影響更為巨大。

因為除了各地方持續調高房屋稅基外，更重要的是隨著子法實施，《平均地權條例》新訂條款將正式進入驗收期，加上預期中的大選干擾，只會讓現在就已經濃得化不開的觀望氣氛再更揮之不去。

房價全面有感下修 今年內恐還看不到

不過，相信多數人更關切的，還是價格。從量縮角度，價格下修似乎是遲早的事，況且買買雙方價格認知差距確實有拉大趨勢；但就目前狀況看，今年內應該還不會發生。

一來，成本因素還是沒解套；缺料部分在疫情趨緩、國際運輸能量解封後大致已消除，但國內營造產業缺工問題短期內依然無解，稍早政府開放營建業可聘外勞，能產生多少緩解效果，也還待觀察。就更別說目前都會主流的都更危老重建案，原屋主依然是一毛錢也不想出。這樣扭曲的現制下，要看到房價全面有感下修，還是阿婆生小孩，難啊！目前看來，較有機會先看到修正情事的，是所謂蛋白、蛋殼區之類，且近年新推案量較大，也就是賣壓較重的新興發展區。

文／授權載自 住展房屋網

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