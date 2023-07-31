1.775％超殺新青安8月上路！想全貸也OK？常見Q＆A一次看

8月1日即將上路的新青安貸款，提供低利率1.775％、額度1000萬元貸款，還款期限最高40年、含寬限期最長5年，吸引許多年輕人買房的慾望。即便這項政策誘人，但背後仍藏有不少細節是需要注意的，好房網News整理出PTT以及臉書網友最常問的問題，透過財政部網站提供的規定內容，為大家解惑。

青年購屋貸款借款人只要符合民法規定之成年年齡以上，且借款人與其配偶及未成年子女均無自有住宅的話，就可以申請辦理。最高貸款成數可達8成、額度最高新台幣1000萬元，而貸款年限最長40年、含寬限期5年。另外，有一段式機動利率、二段式機動利率以及混合式固定利率三種利率方案可選擇。

而此項新青安政策雖然讓想買房的年輕人覺得買房不再是夢，但有些條件或規定，還是有很多人處在不理解的狀態，以下為PTT和臉書網友最常問的相關問題。

1.新青安最高可貸1000萬，全貸有可能嗎？

有網友以為「買間自備款88萬元的透天，剩下912萬元申請青安貸款」，但現實沒有那麼美好。財政部指出，本項貸款最高成數為8成，因此1000萬的房子，最高也只能貸款800萬，並非1000萬全核貸給自己。

2.名下有持分房屋，能申請新青年購屋貸款嗎？

可以。只要借款人本人、配偶或未成年子女個別持有共有住宅或共同持有共有住宅，其所持有建物之持分換算面積合計未滿40平方公尺，即可申貸本項貸款。

3.新青年購屋優惠貸款可以與自購住宅利息補貼一起申請嗎？

可以。基於便民及考量民眾實際需要，新青安貸款可與內政部「自購住宅貸款利息補貼」貸款搭配。

4.申辦新青年購屋貸款，可事後調整借貸利率嗎？

不可以。在申辦時可自行選擇利率方案，一旦申辦完成，就無法改變青年購屋貸款利率方式。

5.新青年購屋貸款是否可先申請保留額度後，再行辦理購屋作業？

不可以。本項貸款需先行評估「擔保品」，在尚未取得房屋所有權之民眾，因無提供作為銀行評估之明確標的物，銀行無法受理。

6.與他人共同購買同一房屋，能夠申請新青年購屋貸款嗎？

可以。惟本項貸款如提供與他人共同持有之房地為擔保，且均符合申貸資格，優惠貸款額度合計最高仍為1,000萬元；如僅有一位符合申貸資格，其擔保物之共有人應將其持分部分，一併抵押予銀行，且應以符合資格者為借款人，優惠貸款額度應按建物所有權持有比率核貸，如持分1／2，則優惠貸款額度為500萬元。

7.新青年購屋貸款房地之取得日期如何認定？

以建物謄本上登記日期為準，只要所購置之自有住宅（建物謄本）登記日期為申請日前6個月內者，即符合本項規定。例如：借款人於112年8月5日申請貸款，所購置之自有住宅建物謄本登記日期須在112年2月5日以後。

8.新青年購屋貸款之申請及撥款日期？

為協助無自有住宅家庭購置住宅，賡續辦理本項貸款，自即日起至115年7月31日均得申請辦理，惟撥款日至遲不得逾115年10月31日。

文／授權載自 好房網

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