低薪一人獨活！不到25坪小宅熱賣 六都這區最猛

台灣的總人口數從2020年開始已連三年負成長，但家戶數卻持續增加，2021年突破900萬戶，加上「1人家戶」的獨活族2022年已達322萬戶，小宅需求躍為主流。根據房仲統計，今年第一季全國小宅產品的交易佔比約為41.9％，相當於每5筆交易中就有2筆交易的總面積低於25坪。

六都今年第一季除台南之外，其他五都25坪以內小宅產品的交易佔比皆超過全國水準，其中又以台北市54.6％最高。至於六都前五大小宅交易熱區，以桃園的桃園區的小宅交易量最大，買賣移轉筆數達592筆，其後分別是新北淡水區的393筆、新北板橋區371筆、桃園中壢區331筆與北市中山區的305筆。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，由內政部不動產資訊平台資料顯示，今年第一季六都以外其他縣市的小宅產品交易佔比約為31.8％、超過三成，顯見近年游資氾濫、房價飆升，連六都以外的其他縣市，小宅產品同樣熱度高漲。

2023年第一季全台平均每5筆交易就有2筆是小宅 。圖／東森房屋研究中心提供

黃勝暉認為，在萬物皆漲、升息、囤房稅2.0的背景下，部分房東可能會因此同步調漲房租，進而促成更多租屋族群「轉租為買」，未來低總價小宅產品的交易量能繼續攀升也是可以預期的。

六都前五大小宅交易熱區。圖／東森房屋研究中心提供

不過，他提醒，很多銀行在核貸時對於小坪數的貸款條件都會相對嚴苛，建議購屋民眾可以多比較幾間銀行的貸款方案，或是多準備一些自備款以備不時之需；再者，小坪數投資出租社區，鄰居的人員流動性相對較高，挑選管理品質良好的社區，才能更好地保障居住安全。

文／授權載自 好房網

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