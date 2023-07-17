囤房稅隔一年髮夾彎 專家提7問：去年不推的理由都消除了嗎？

行政院6日通過財政部「房屋稅差別稅率2.0」方案，全台持有四戶以上住宅者，非自用住宅將被課徵2％-4.8％囤房稅，條例修正後最快將於2024年7月上路，消息一出震撼房市，然而專家卻質疑，財政部去年3月才否決推動囤房稅，時隔一年卻髮夾彎推動修法，「去年不推囤房稅的理由都消除了嗎？財政部要先給個交代吧」。

消基會董事暨房委會委員張欣民在臉書上撰文表示，財政部去年3月以一紙「囤房稅修法可行性評估報告」，強力回絕立法院在野黨團推動囤房稅，「昨非今是」的政策髮夾彎只有內政部的平均地權條例修正「換約不溯及既往」政策足堪比擬。張欣民也就財政部當時的可行性評估報告內否決的諸多理由中提出7點質問：

1.囤房族持有多屋的態樣不同，目前改變了？「囤房」的定義為何？

2.城鄉間的差異，目前不存在了嗎？都會區房屋實質稅負較偏鄉房屋低的狀況不復存在嗎？

3.繼承或共有房屋等問題解決了嗎？繼承取得多戶祖厝是否算囤房？

4.採全國歸戶，若維持各直轄市、縣市訂定不同徵收率，實務上執行難度已可克服了嗎？

5.地方政府稽徵成本將大幅增加的問題及人力問題有解決嗎？

6.囤房房屋稅額轉嫁給租客的問題消失了嗎？

7.韓國2018年實施囤房稅以來，房價3年內逆勢飆漲，台灣真要學韓國嗎？

文／授權載自 好房網

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