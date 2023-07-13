千萬內預售屋哪裡找？10大熱銷區域大公開　桃園霸榜前三

近年來房價居高不下，預售屋價格也持續攀高，若預算只有千萬內，哪裡可以買得到平價預售屋呢？永慶房產集團根據今年1－5月預售屋實價登錄資料，統計全台總價1000萬以內的預售屋交易前十名，其中以桃園市龜山區交易量居冠，觀音區、楊梅區位居二、三名，而雙北地區僅剩下淡水區，較有機會買到千萬以下預售屋。

千萬預算買預售屋！桃園3區上榜最熱銷！

千萬以下預售屋交易量最多的前三名，全都在桃園市！桃園市龜山區以429件交易量居冠，其次則是觀音區288件，而楊梅區則以225件位居第三。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，桃園市龜山區預售屋交易主要集中於A7重劃區一帶，目前平均單價約36.2萬元／坪，平均總價801萬元，房價門檻相較於鄰近的捷運站低，磁吸不少雙北客群，加上鄰近產業聚落，受惠於桃園就業人口以及北客南移的效應，讓交易量居全台之冠。

至於名列第二和第三的觀音區與楊梅區，兩區域均受惠於工業區、科技園區龐大就業人口，帶動購屋需求，而楊梅在五楊高架通車後，完善交通機能，更添交通優勢，加上預售屋單價2字頭、總價在650-750萬之間，房價相對親民，受到不少自住族群青睞。

新北市唯一上榜行政區！ 淡水3字頭房價受青睞

觀察前十名榜單中，雙北地區僅有淡水區上榜。陳金萍指出，淡水區位於雙北地區的邊緣地帶，向來是房市的蛋白區，房價自然相對親民。但隨著淡海新市鎮開發逐步成熟、交通建設陸續完成後，淡水區房市表現在新北市名列前茅，加上《平均地權條例》修法通過後，抑制投機客炒作，讓淡水區房市更健康。

淡水區預售屋交易主要集中於淡海輕軌沿線與捷運紅樹林站周邊，顯見在軌道建設加持下，有助於淡水區房市發展。陳金萍表示，今年1-5月預售屋交易量197件，排名第五，平均單價33.9萬元/坪，平均總價831萬元，房價負擔相對低廉，而新推案多、可選擇性高，也受到不少首購族、小資族的青睞。

陳金萍提醒，由於預售屋具有屋況新、可客變，同時還有付款相對輕鬆等優勢，吸引不少首購族、小資族購買。不過，畢竟買房是人生大事，簽約前務必確認該建案是否已請領建築執照，確認土地與建坪面積，不足部分未來必須由建商找補，同時也要留意土地使用分區，避免出現違規使用情形，像是工業區不得作為住宅使用，恐有罰款取締、報拆的風險發生。

總價千萬內預售屋前十大熱銷行政區交易價量。表／永慶房屋提供





文／授權載自 好房網

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