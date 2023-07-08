囤房稅一招秒解套！房屋稅率才1.2%、每年還可減稅18萬

喜歡全國到處置產，或是持有多間房屋出租卻不報稅的房東，面對「房屋稅差別稅率2.0方案」由「縣市歸戶」改為「全國歸戶」後，恐怕通通會被房屋稅率2％至4.8％掃到。專家表示，現在多屋族的解套方案就是成為公益出租人了。

高源不動產估價師事務所所長陳碧源指出，由新制囤房稅政策觀察，執政黨應是要藉此將空屋、黑數、一般租屋的房東逼出來，順便幫社會住宅，包含公益出租人政策締造績效，因此，最大獲利者將會是包租代管業者。

不過，接下來恐怕要觀察，是否多屋房東，會將稅負轉嫁給租客身上。陳碧源表示，包括一般住宅、店面、商辦都可能會提高租金，特別是商辦，大部分的屋主都是專業投資人。

而多屋族若想房屋稅稅率維持1.2％，則可透過成為「公益出租人」或加入「社會住宅包租代管」，並可享有每個月租金收入減免1.5萬元的總所稅免稅額度，一年最高可獲得18萬元免稅額優惠。

換句話說，假設房東允許房客申請現行政府開辦的「300億元中央擴大租金補貼專案」租金補貼，那麼由直轄市、縣市主管機關依《住宅法》第三條第三款，會直接認定公益出租人，不用核發公益出租人認定函。至於房東將空屋釋出，參與「社會住宅包租代管」同樣也符合減稅資格。

文／授權載自 好房網News



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