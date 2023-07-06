房市陷多重宇宙？ 官方統計有時差 市場訊息大混亂

明顯受到《平均地權條例》修訂影響，自去年底到今年首季，房地產買氣持續在低檔盤旋。不過進入第二季，似乎出現不大一樣的趨勢；日前房仲業者發布訊息指出，四月店頭已見回溫，而且主要是剛性買盤貢獻。才沒過幾天，六都地政局先後公布的四月買賣移轉棟數仍出現萎縮，不但年減近三成，月衰退幅度也都在一成以上，新北、桃園、台中及高雄月減幅更都超過兩成。

這是平行時空？多重宇宙？為什麼同樣是四月市況，卻有如此近乎相反的趨勢或論述？熟知官方統計作業模式者，應該已經見怪不怪。原來，官方所有發布的數據都有時間差，一般來說，某一時間點的數據，所呈現的其實是至少一個月甚至更久前的狀況；像是四月買賣移轉棟數，說明、呈現的即是三月甚或二月中之後的市況。

三月之前，《平均地權條例》修正相關議題聲量及影響還在高檔，房市買氣想要好都難。不過進入第二季後，相關利空開始淡化，住展企研室觀察也發現，市場詢問度出現回升。業者表示四月期間自住者回籠，帶動交易回溫，也算有跡可循。

官方數據落後 民眾一頭霧水

要說是慎重其事也好，統計作業需要時間也罷，官方片面公布所謂落後數據或指標已行之有年，業內人士也見怪不怪；但不明就裡的一般民眾，一時之間看了可能還是會一頭霧水，特別是現在媒體多、資訊量大，很多民眾看新聞只看標題、忽略內文，年輕世代接受訊息更是重圖像輕文字，自然更容易因此誤判形勢。

總之，現在是資訊氾濫爆炸年代，加上自媒體盛行，假消息甚至假新聞滿天飛；政府未來在公布任何統計數據時，或許應該先跟民眾說清楚，畢竟目前為止，並不是所有民眾都熟知官方作業程序。

文／授權載自 住展房屋網

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