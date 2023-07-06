買新房怎麼撿便宜？ 超簡單三招讓你挖到划算建案

「房價什麼時候跌？」如果是問北台灣新建案平均成交價降到消費者「有感」，恐怕不能抱有太大期待，但如果單指近年進場後一戶都沒賣出去的建案，價格修正空間可就有了，今年以來從台北市至新竹縣，相繼出現建案坦然面對現實，修正開價。

開價降了，建案銷況就能死灰復燃嗎？答案是不一定。市面上有建案單價小降1、2萬元後，成交量開始增加，卻也有成屋案一坪開價下調十多萬元，一個多月後，成交仍掛蛋，原因包括建案開價只是修正回原本行情，以及產品規劃抗性較大如公設比偏高等。

至於建案降「成交價」的消息，因關乎業者面子，不可能搖旗吶喊大肆宣傳，導致僅有消息靈通一些的消費者，才能較早掌握建案銷況和價格，購屋小白則多得到實價登錄資料上架，才能晚很多步得知建案價格讓了。

所幸，有超簡單三招便可幫助消費者找到存在降價空間或價格較平實的建案，用更為划算的價格買到新家。

方法一：地毯式賞屋

地毯式賞屋是將目標區域內，有規劃目標產品的新、舊建案全看過一次並詳細筆記，讓消費者有充足資訊可深入比較各案產品差異，並結合售價評估建案的CP值。同時間，業者手上也有了消費者的聯繫資料，過去有案例是建案決定降價後，代銷僅低調聯繫來看過房的客戶，通知建案價格修正，了解客戶購買意願。

方法二：早一點預約

預售屋實價登錄上路後，部分消費者會希望看到建案的實登成交價格後，再前去賞屋或開始和業者議價，但這種想法恐讓人錯過新推建案為衝刺開案初期銷售量，釋出的早鳥優惠價。

今年在桃園市某推案重點區域，便有指標新案在取得建照、完成備查但未正式開案的階段，便釋出早鳥優惠，開始收訂，以至於建案正式對外宣稱公開銷售時，單價、總價相對平易近人的戶型多已成交，實登揭露戶數也超過建案可售戶數的一半。

方法三：鎖定成屋案

由於新建案市場買氣冷，今年來不少接近完工交屋或已取得使照的建案，祭出廣告戶或低自備交屋等輕鬆付款方案。建商祭出優惠的出發點，無非是希望抓緊時間出清餘屋，降低庫存壓力。且因當前多數成屋建案，受營建原料、人力成本上漲影響程度相對小一些，消費者較有機會談到低於當前新建案行情的成交價格。

建案銷售速度放緩下，建案開始推出優惠活動，也可以解讀為業者釋出誠意，不失為積極看房的好時機。然而消費者需明白的是，就算整體市場買氣冷颼颼，部分建案價格仍硬的堪比金剛石，因為只要建案產品力夠強，近期買氣仍舊穩定。

總結來說，比起天天站在市場外探頭探腦，期待房價下跌再進場買房，抱持「花較少、買更好」的心態踏入接待中心，是更為務實，也更有機會撿到便宜的購屋方式。

文／授權載自 住展房屋網

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