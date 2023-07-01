柯P狠甩賴侯！35％民眾點頭：影響房市

台灣2000年首度政黨輪替，而每四年一次的總統大選已經成為日常，恰好這20年來房地產幾近只漲不跌，且多數建商、購屋者已經認知，選前端出房市軟著陸政策，選後就歸於正常。根據調查，有67.9％的受訪者認為2024年總統大選不會影響買房意願。

根據中信房屋第二季網路調查結果顯示，時事調查部分，2024總統大選三黨參選人幾乎已底定，雖副手暫無著落，各陣營之間近日已展開激烈攻防，針對總統大選對於房市的影響，結果顯示，有67.9％的受訪者認為總統大選不會影響買房意願，主要原因多為有買房的剛性需求。

而認為會影響買房意願的有32.1％，主要原因是認為當選人的政策會影響房市。至於哪位候選人當選會對房市的正面影響呢？有33％的受訪者認為是柯文哲，25％為侯友宜，賴清德則為19.9％。

中信房屋研展室副理謝欣亞分析，台灣至今已經歷七次總統大選，每次提出的土地與居住政策，都會影響到房市氛圍與行情變動，今年執政黨推出平均地權條例修法2.0、300億租金擴大補貼等措施，持續走居住正義的路，而目前浮出檯面的候選人，對於住宅政策尚無明確政見，後續會不會直面該議題，有沒有辦法擊中老百姓的痛點，值得觀察。

此外，民眾對未來房價看法，有近九成民眾認為房價將持平或上漲，看跌心態逐漸消退。景文科技大學財務金融系副教授章定煊分析，真的在主導房價動態的，還是對未來房價的期待，就短期來說，資金緊縮、資金成本上升，短線投機退出，出現高檔反壓非常明顯。

33％民眾認為民眾黨主席柯文哲當選總統，對地產最有正面影響。圖／中信房屋提供

就長期置產買方來說，未來似乎還有很多題材可發酵，還在看標的；就賣方來說，一方面被成本壓到喘不過氣，沒有降價空間，另一方面也察覺到買方還在看，所以也準備撐一陣子，不準備降價。他點出，結果就是整個市場看起來好像沒有那麼悲觀，但是非常難成交，交易量在谷底盤旋。

67.9％的受訪者認為2024年總統大選不會影響買房意願。圖／中信房屋提供

文／授權載自 好房網

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