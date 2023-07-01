「這時」進場好過明年坐地起價？專家曝：房市沒有任何回溫可能

歷經去年至今央行連續多次升息、政府打炒房政策抑制，以及景氣下行等因素，都讓房市逐步走冷，交易量縮明顯；全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，今（2023）年下半年以目前情勢觀察，沒有任何回溫的可能性，而下半年是可把握進場的機會，可能「好過明年坐地起價」，且當前有許多建商有祭出變相降價的方式，想購屋者或許下半年可多看多比較。

陳炳辰表示，今年下半年以目前情勢觀察，沒有任何回溫的可能性，恐怕沒有最慘只有更慘，尤其總統大選因素，各候選人大多會以抑制房價、居住正義為主軸，而《平均地權條例》修法上路，市場至少也要有一到兩季的過渡期來適應。

陳炳辰認為，多種利空衝擊，房市信心潰決可想而知，央行近期又再推出第五波信用管制、調控房市，甚至還有不排除再升息抗通膨的變數，加上政經情勢依舊不穩，對於房市都算雪上加霜。

陳炳辰分析說，今年下半年確實是可把握進場的機會，因為目前氛圍都在期待明年利空出盡，恐有報復性回溫，如今雖然房價持平，「卻也好過明年坐地起價」，且當前有許多建商主打低首付、附裝潢、送贈品，還有一些案子祭出變相降價的方式，都比起過去房市火熱、或房市熱潮來時的賣方市場為佳，推判下半年是值得購屋的時候，不妨多看多比較。

台經院產經資料庫總監劉佩真建議，真正自住需求的民眾比較沒有考量買房時間點的問題，但要注意升息的情形，以及國內經濟成長趨緩情形，所得或許會受到影響，自身經濟負擔必須要謹慎檢視；她指出，這時候市場選擇性不少，有自住需要的民眾可以多看、多比較。 目前營建成本上升的情況，建商推案的興建成本也高，因此預售案降價空間很小，必須慎選品牌、注意建商口碑，以免買到建造品質較差的產品。

文／授權載自 好房網

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