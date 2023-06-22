補徵稅近億元！ 5戶以上囤房大戶 竟有過半逃漏稅

為落實居住正義、遏止房東逃漏稅，財政部針對5戶以上囤房大戶進行租賃所得查稅，從2022年1月到2023年3月底，已查核4166件，完成件數過半；令人驚訝的是，查核完畢的案件中竟有超過半數逃漏稅、共計2172件，補徵稅額高達9857萬元！

財政部自2020年11月啟動不動產相關所得專案查核，包括個人不動產相關所得、10戶以上囤房大戶租賃所得，以及5戶以上囤房大戶租賃所得等三大專案。前兩項租賃所得已於2022年12月底前完成查核，其中個人不動產相關所得補徵稅額達4624萬元，10戶以上囤房大戶租賃所得補稅金額達9985萬元。

而財政部從去年開始查核5戶以上囤房大戶的租賃所得情形，預計將於今年12月底前完成查核，需要查核共7603件。至今年3月底，已完成查核4166件，其中涉及逃漏稅、補徵的件數有2172件，超過一半的房東涉及逃漏稅，需補稅金額達到9857萬元，平均每件要補稅約4.5萬元。

三大查核專案累計為國庫貢獻2.45億元的稅款，在不動產專案查稅的過程中，還發現有中部名醫持有91間不動產，因漏報3年的租賃所得，所以需補稅超過200萬元。

為了防止房東、地主等房屋所有權人，藉由將房屋分割為小坪數以規避房屋稅，財政部推出了《房屋稅條例》修正案，就房屋現值10萬元以下免徵房屋稅，並增訂非自然人的適用範圍，自然人持有房屋數則限制在全國3戶為限，並列為優先法案送交立院審議。

至於外界關注著囤房稅率問題，以及立法院部分黨團和委員所提《房屋稅條例》第5條修正案，要求根據全國戶籍數量來決定可否適用自住房屋稅稅率和降低自用房屋稅率等問題，財政部表示目前尚未達成共識，將繼續與立法院各黨團溝通，希望盡快完成修法程序。

文／授權載自 住展房屋網

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