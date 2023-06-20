台北老公寓買貴了？慘被酸接盤俠「5年後價值0」...網反挺：有賺到

好不容易存到錢買了一間房，竟發現自己買貴了，如果是你，會用什麼心情面對？日前一名網友在PTT表示，在台北看屋1年多後，於上週買到一間老屋，但心情卻特別沉重，因為他覺得自己買貴，也擔心未來要賣出也難。文章曝光後，其他網友分兩派論戰。

原PO透露，他在台北買了一間屋齡43年、坪數27坪多、位在4樓的老公寓，離最近的捷運站走路需9分鐘。他在買後心情沒有比較開心，因為發現附近成交價落在每坪46至50萬，但該屋屋主開價60萬、底價57萬。

他說，不論格局或屋況，都保持得很不錯，雖然是10年前的裝潢，但風格都能接受，這樣還直接省了裝潢費，壁癌漏水屋主也花10萬解決，電視、冰箱、書櫃等二手大型家具也送給自己。

當初他想到只是和附近成交最高價格50多萬，再加上一坪5萬的折舊裝潢費，就自然成交下去了，房仲和屋主還開心地說「恭喜撿到便宜」，但他後來想想「覺得自己買貴了，自己用附近的每坪最高價+5萬裝潢費去出真的超北七。」他也開始擔心「一直在想五年後，有沒有機會不虧錢賣出…」

貼文引起熱議，一派網友認為原PO的確買得划算，畢竟在北市要重新裝潢老屋的費用不小，「買就買了安心住！難道你是要投資不是自住？」、「現在裝潢貴，省下錢不用裝潢不錯呀」、「自己整理應該超過」、「老實說，如果你自己裝潢下來，老屋肯定花一大筆…確實是有賺到」、「室內27坪，老屋翻新至少250，現在裝潢超貴，還缺工」。

一派網友則認為以該屋屋齡高的條件，的確有許多隱憂，「43年的公寓，沒電梯的話真的是接盤俠」、「公寓買低樓層才好脫手…屋主保重」、「公寓高樓層不太好賣坦白說」、「5年後屋齡差不多50年了，耐震舊法規老公寓本身殘值很低，土地使用分區若非容奬最高那幾種，等都更基本沒希望的」、「10年裝潢沒有150萬的價值5年後要轉賣，裝潢價值接近0了」。

中古屋的買賣價格該如何判斷，房市專家Sway表示，如果屋齡超過十年，通常房價都有漲過，對屋主而言只是要考慮賺多還是賺少。透過網路查出過去成交的價格之後，最重要的是先判斷屋主是要狠賺一票還是只想脫手就好。

Sway指出，如果屋主在交屋一年內就要脫手，並沒有坐等房價更高才賣，一種可能性是房屋不好住，二是賣方只是個單純的短期投資客，對這類的屋主，買家的開價要能讓賣方賺一點，比較容易成交。當買家明確的告訴屋主，你有調查過去他可能的買入價格，再加個一成給他，就較有機會快速成交。

房產專家胡偉良曾提醒，若想購買老公寓，最好挑選「老破小」，避開「老破大」的物件，胡偉良解釋，「老破小」是指地段比較好，但屬於老區，屋齡較老、房子較破、面積較小，這類物件特點是生活機能的便利性佳，抗跌性好，但舒適性差。

由於房子老舊，除了土地價值之外，建物本身價值不高，甚至沒有價值可言，且因為老舊區域，要完全改建困難性也高，沒有太大的增值空間，但因具備地段優勢，決定了這類房子沒什麼太大風險。

但「老破大」就不一定了，大的老房子總價太貴，反而會放大「老」和「破」的缺點，除非有改建的可能，否則只有降價才能賣出。

文／授權載自 好房網

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