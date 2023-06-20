誰說房價沒跌？六都22區下跌中

六都房市下行趨勢，僅剩桃園仍穩住價格。根據最新公布的3月清華安富房價指數，全國較上月增加0.18%，較去年同期增加5.69%，房價漲幅趨緩。六都之中的台北市、高雄市雖然年變動率分別為0.67%與4.42％，但季變動率與月變動率雙雙下跌，六都當中更有22區月變動率下跌。

清華安富房價指數指出，3月住宅市場交易量較上月增加57.57%，但較去年同期減少33.18%，而央行持續升息加上房市不景氣的影響，需多留意後續表現。而3月多數縣市房價指數與2月相比，走勢逐漸趨緩，交易量多呈現下跌狀態。

觀察去年同期房價表現相比，六大都會區中，桃園市以7.82%漲幅位居第一，台中市也有7.22%的表現；以全國排行來看，苗栗縣市、嘉義縣市、新竹縣市的房價年漲幅，分別為13.07%、12.41%與9.61%，囊括前三名。

不過，細部觀察六都各行政區的漲跌狀況，以月變動率來看，台北市有9區下跌、新北市則有3區，台中市1區、台南市2區以及高雄市有7區下跌，僅桃園市無下跌地區。其中，台北市中山、松山、南港區未跌，其餘9區房價皆出現修正。

3月清華安富房價指數，台北、高雄呈現「季月」雙跌。圖／取自清華安富房價指數

新北市則是淡水、林口、樹林區下跌；台中市下跌區域為中區；台南市包括仁德、安平區皆較上月下跌。高雄市月變動率下滑區域，為鳳山、左營、鼓山、楠梓、苓雅、鳥松及岡山區。

清華安富房價指數指出，各縣市房價月漲幅趨緩，觀察六大都會區，部分縣市已出現房價下跌趨勢；受營建工程缺工問題及房市新制影響，未來市場買氣料受影響，須留意後續對房市價量衝擊，目前房市處於「價漲量縮」格局。

文／授權載自 好房網

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