利率凍漲卻加碼管制 專家示警房市「三低」

央行本次理監事會議雖凍漲利率，卻出乎意料再度出手打房，針對六都及新竹縣市等8縣市，啟動選擇性信用管制，管制地區的第二戶房貸上限為7成，且無寬限期，引發各界譁然。對此，房仲業者認為，由於先前五度升息，已使購屋貸款利息負擔增加，且下半年仍有平均地權新制上路、中央大選等干擾，加上央行加碼信用管制，房市「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢。

國內利率走勢可望趨於平緩

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，由於今年5月國內的通膨年增率，已回落到2.02%，比起前幾次升息時已緩和許多；且國內的不動產市場，在打炒房政策及利率走揚的影響下，亦較以往降溫，加上美國6月暫停升息，因此央行本次凍漲符合各界預期。

不過，由於先前五度升息，讓業者土建融及消費者購屋貸款的利息負擔增加，且下半年仍有平均地權新制上路、中央大選等干擾，加上央行加碼信用管制，房市「交易量低、推案量低、總價帶低」的三低趨勢，依舊會持續延燒；但隨著升息循環暫告一段落，往後國內的利率走勢，可望趨於平緩，對整體房市的影響也會愈來愈溫和。

中央銀行近年升降息狀況。圖／591房屋交易網

升息喊停後 置產客可趁機卡位

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，本次央行加碼信用管制，往後六都及新竹縣市的第二戶貸款，上限僅7成，由於管制措施16日便生效，恐使部分換屋族的購屋計畫被打亂，抑制市場交易量。而當利率循環從升息轉為降息，房市景氣也將因利率走低而擴張，所以升息喊停之後，部分嗅覺敏銳的置產族，將會伺機而動，以便在利率「由升轉降」的時機卡位，其中具備高投報收益的抗通膨物件，將是最受置產族喜愛的標的。

文／授權載自 591房屋交易網

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