總價千萬內有找 七都平價購屋熱區在這

小資族購屋熱區在哪?台灣房屋根據聯徵中心今年第1季資料，找出七都最平價購屋熱區，各都分別為萬華、八里、觀音、湖口、清水、新營及大寮；除萬華之外，各區通通都千萬元有找。進一步觀察各都最高價區與最低價區的價差，可發現平價熱區的平均鑑估值幾乎都不到高價區一半，在高價區買一間房子的預算，到平價區能買兩間還有剩，凸顯出平價購屋熱區的超高CP值。

湖口緊鄰竹北 房價4折成首購天堂

七都中台北大安和萬華平均鑑估值價差最大，達1,585萬元。而新竹地區的平價熱區湖口鄉，與房價領頭羊竹北僅隔一個交流道，但價差達1,044萬元，相當打4折，也就是只要不到竹北半價的預算，就能在隔壁湖口買房，可說是新竹的首購天堂。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，有別在一般刻板印象中，都會區的平價行政區是離都心遠的蛋殼區，今年第1季七都的平價購屋熱區如台北萬華、新竹湖口及高雄大寮，皆為鄰近蛋黃區的蛋白區。台灣房屋湖口直營店店長范國斌表示，湖口早期的建設話題不多，加上房市客源以在地工業區藍領為主，負擔能力有限，房價長年在1字頭徘徊，但近年來整體房價已來到2字頭，新案更可見3字頭。

蛋黃區低總物件多 鑑估值反較蛋白區低

此外，各都的高價區也不盡然是傳統認知的核心蛋黃區，如新北鑑估值最高區域就落在林口而非板橋；蘆竹的鑑估值也超過桃園區、中壢區；台南最高價區域亦非東區或安平區，而是善化區。陳定中指出，主要是蛋黃區單價高昂，近年市場交易以低總價物件居多，使平均購屋總價明顯下修，且消費者外移至蛋白區購屋後，能買空間更大、屋齡更新的房子，就出現部分蛋白區平均鑑估值高出蛋黃區的現象。

2023年第一季七都平均鑑估值最高與最低交易熱區。圖／591房屋交易網

文／授權載自 591房屋交易網

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