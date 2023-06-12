相關稅收「大摔」...　專家：房市窘境鐵證如山

房市相關稅收仍舊低迷，可看出目前房市確實持續冷！財政部公布今（2023）年5月份國內賦稅收入統計，5月份實徵淨額6,217億元，較去年同月增加3,278億元、年增1.1倍，主要因素是所得稅稅款入帳所致；而累計1至5月實徵淨額1兆2,402億元，較去年同期年增36％。而房地相關稅收土地增值稅、契稅、房地合一稅今年1～5月年減金額都創歷年同期最大減量。全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，去年4月與5月已有升息、新冠變異株兩大利空來襲，而使房市交易降溫，今年同期卻更為弱化，說明房市窘境鐵證如山。

5月份土增稅實徵淨額62億元，較去年同期減少24億元、年減27.9％，已是連續14個月負成長，主要是去年有較大額稅款案件；而5月土增稅年減27.9％，與4月的年減率34.5％相比有稍微收斂。而今年1～5月土增稅年減162億元，年減35.8％，前五月年減量為近14年來最大減幅。

而5月契稅實徵13.05億元，年減8.4％，排除遞延入帳因素、同樣是連續14個月負成長；1～5月契稅實徵54.6億元，年減近17億元，年減幅23.6％，也創下約14年來最大減量。

至於今年1至5月個人房地合一稅實徵120.3億元，年減20億元，年減14.1％，都創下歷年同期最大減量及減幅。六都僅新北市為正成為5.5％，高雄市年減幅為6.7％、其餘四都減幅落在一成一至三成左右。

陳炳辰表示，這類稅額都在房產交易時產生，減少的情形自然反映了房市衰退，且因為房產種類、地段也會影響稅費的高低，比方說新屋、坪數大、地段蛋黃，不無在稅基上有較高的機率，進而徵收稅額也會較多，若論及房地合一稅，更可能看出房產獲利增幅度的興衰，因此除了量體弱化，價格亦顯難以衝高，亮點不再。

陳炳辰分析，去年第一季還在房市熱潮，同比今年冷氣團發威，跌勢還算可合理解釋，但去年4月與5月已有升息一碼與新冠變異株兩大利空來襲，交易降溫，今年同期卻更為弱化，更可顯示出房市窘境的鐵證如山。

文／授權載自 好房網

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