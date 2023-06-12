送房給兒子　「這2稅」由誰繳...贈與稅計算大不同

張先生詢問今（2023）年想贈與名下土地及房屋給兒子，贈與土地公告現值為230萬元、房屋評定現值為50萬元，贈與稅額如何計算？若由兒子繳納土地增值稅37萬元及契稅3萬元，可以從贈與總額扣除嗎？對於張先生的疑問，財政部高雄國稅局也清楚說明。

高雄國稅局表示，依《土地稅法》第5條及《契稅條例》第7條規定，不動產因贈與移轉而發生的土地增值稅及契稅，依法應由受贈人繳納，且確實是由受贈人自行繳納者，得按《遺產及贈與稅法施行細則》第19條規定，自贈與總額中扣除後計算贈與稅額。

高雄國稅局指出，但如果不動產贈與移轉而發生的土地增值稅及契稅、是由贈與人出資代為繳納者，依照《遺產及贈與稅法》第5條第1款規定，則視同為他人承擔債務，應以贈與論，須加計列入贈與總額中，已繳納稅款再自贈與總額中扣除。

高雄國稅局以張先生的案例來說，贈與土地公告現值為230萬元、房屋評定現值為50萬元，若能提示土地增值稅37萬元及契稅3萬元確實是由受贈人（兒子）繳納支付、並有證明的相關資料，則贈與淨額為-4萬元（230萬元+50萬元-免稅額244萬元-37萬元-3萬元），免課徵贈與稅；若由贈與人（張先生）代為繳納該土地增值稅37萬元及契稅3萬元時，則贈與淨額為36萬元（230萬元+50萬元+37萬元+3萬元-244萬元-37萬元-3萬元），應課徵贈與稅額3萬6千元（36萬元*稅率10％）。

文／授權載自 好房網

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