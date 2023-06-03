最新報告指不動產交易正明顯降溫 央行：房市朝「軟著陸」邁進

中央銀行31日發布最新一期金融穩定報告，指出2022年下半年以來房市交易明顯降溫、房價漲勢趨緩，部分地區還出現下跌跡象；央行官員指出，觀察銀行不動產授信控管良好，國內房市正朝央行希望的「軟著陸」邁進，相關部會也持續落實執行健全房市措施，有助房地產市場穩健發展。

央行指出，2022年國泰房價指數（新推案價格）強勁上漲，第4季升抵180.74之高點，年增率連續五季呈雙位數。之後因房市買方觀望，2023年第1季指數降為177.91，較上季下跌1.57%，年增率亦縮小為8.2%。放眼七大都會區中，除新北市與桃園市以外，指數均較上季下跌，雖仍高於上年同季，惟年增率已全面縮小。

另外，2022年信義房價指數（成屋價格）前三季續走升，第4季起呈高檔狹幅波動，2023年第1季為142.12，年增率則降為5.03%，連續二季年漲幅縮小；七大都會中台北市、新竹縣市與高雄市指數較上季下跌，其餘僅微漲，年增率則除桃園市以外，其餘均縮小。

投資客逐漸退場 房市買氣轉趨觀望

2022年第1季國內房市交易活絡，但第2季起因銀行逐步調高不動產貸款利率、行政院會通過「平均地權條例」修正草案，且金管會針對銀行辦理自然人購屋貸款涉有炒房團進件處以罰鍰，投資客逐漸退場，房市買氣轉趨觀望，加以上年基期較高，全國建物買賣移轉登記棟數轉呈負成長，第4季年增率降至-25.32%；2022年全年合計亦由上年34.8萬棟降至31.8萬棟，年減8.64%，其中六都以台南市與高雄市減幅均逾13%較多，反映廠商設廠議題帶動炒作風潮已逐漸降溫。

央行表示，2023年第1季因房市觀望氛圍，全國建物買賣移轉登記棟數降至6.4萬棟，為2019年第2季以來最低，年減24.16%，連續二季減幅逾20%，各縣市以新竹縣年減38.35%最多，六都則以台北市與桃園市減幅均逾27%較多；4月六都合計續年減27.42%，1至4月則年減24.93%。

2022年第2季起，因銀行逐步調高不動產貸款利率、行政院會通過「平均地權條例」修正草案，且金管會針對銀行辦理自然人購屋貸款涉有炒房團進件處以罰鍰，投資客逐漸退場，房市買氣轉趨觀望。圖／ 住展房屋網

民眾購屋負擔略降但價格仍高 買在台北壓力最重

央行提到，不動產市場自2022年下半年起，交易明顯降溫且房價漲勢趨緩，部分地區出現下跌跡象，民眾購屋負擔略降，但價格仍居高、新建餘屋賣壓漸增。2022年第四季全國房貸負擔率逐季緩升後略回降為40.25%，房價所得比為9.61倍，較2022年同期增加，六都又以台北市購屋負擔最重。

2022年銀行承做購屋貸款及建築貸款成長放緩，截至2023年3月底，住宅貸款與建築貸款逾放比率也續降至0.07%，顯示不動產貸款風險控管尚屬良好。

央行指出，自2020年12月起四度調整選擇性信用管制措施，且與金管會合作加強金融機構辦理不動產授信或保證業務之風險控管，並加強不動產貸款專案金檢，督促銀行落實法規遵循；相關部會亦相繼修法完善相關管理制度，以防杜短期炒作與避稅漏洞等，均有助房地產市場穩健發展。

文／授權載自 住展房屋網

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