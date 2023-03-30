1數據驚見「2區」超漲　他揭「房市急剎」時間點

自去年受經濟、升息、房市相關政策等衝擊影響下，買氣逐漸吹冷風，且央行從去年3月升息開始至今已滿周年，不少人期待房價能夠急剎車，但觀察近年的房價變化，恐怕很多人都得失望了，根據內政部實價登錄資料顯示，統計七都漲幅前10大行政區域，高雄市鳳山區和新竹市竟漲幅衝破一成。

從內政部實價登錄、《好房網News》整理出的數據發現，去年間即便歷經升息也難以撼動頑固的房價，根據內政部實價登錄資料揭露，比較去（2022）年與前（2021）年大樓、華廈、公寓的房價漲幅變化，且排除交易量50棟以下地區、一樓及親友交易件數，顯示房價漲幅前10大行政區，以新北市4區占多數，其次為高雄市，也有3區房價上漲較為明顯：另外，房價漲幅以高雄市鳳山區漲幅14.4％最多，其次為新竹市14.3％，兩者皆突破1成，緊接著是台中市北屯區漲幅7.5％，高雄市三民區漲6.9％、楠梓區漲6.4％，新北市部分，板橋區漲5.8％、三重區漲5.4％、新店區漲4.4％、淡水區漲2.4％，第十名的台中市西屯區漲了2.1％。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，觀察該數據可發現強者恆強一面倒的態勢，去年房市量能弱化，區域房價若要恆溫，都得在宜居體質有一定的健全性，不論是蛋黃區的新北市新店、板橋，台中市西屯，以及新竹市，或是機能成熟、產品多元的居住熱區，如高雄市的三民、鳳山、楠梓，以及台中市北屯，和新北市的三重，都印證好地段不怕壞景氣的避險特性，未來也沒有太多需要擔憂之處。

陳炳辰補充，至於高雄與新北為多，主因台北市房價高，雖有首都效益而抗跌，但要說走揚又不符現況條件，而桃園、新竹、台中的投資氛圍太重，亦受打炒房、升息衝擊，台南則本非房市熱區，自然就剩高雄、新北為主，尤其是新北腹地廣大，宜居區域也多，有台北市外溢房市效益，又有議價空間拉大，桃園市回流的買盤，後況都可期待。另外，陳炳辰提到，較令人擔心的是，像新竹縣僅竹北市一枝獨秀，或是台中市投機買盤太多，台南市區域利多與房價漲勢不相配，均為要注意的縣市，買方切勿急買追高，賣方若資產實力不夠雄厚，最好壓縮獲利，勿低估房市冷氣團的滯留期。

消基會董事暨房委會委員張欣民分析，明年初又要進行總統大選，因此今年整體情勢更不明朗，不僅經濟與景氣不被看好，民眾消費力道減弱，房市買氣也會再下滑。張欣民進一步表示，房市賣壓也是今年要特別注意的問題，因為這兩年住宅建照量、使照量的確都創高，尤其是蛋白區推案量體大的重劃區，《平均地權條例》修法打炒房逼出的投資客，有不少物件拋售，再加上同區域代銷、建商手中要銷售的產品，若買氣持續不振，去化困難，房價會下修更有感。

七都房價2021年與2022相比，漲幅變化前10大行政區。圖／內政部實價登錄、《好房網News》彙整





文／授權載自 好房網



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