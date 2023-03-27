完工前就該出手？網曝2大關鍵　買預售屋議價時機點在…

先前房市熱絡的時期，不少炒房客都會搶購預售屋，或是利用預售屋紅單轉手來大賺一筆不義之財，不過隨著政府的打炒房措施，預售屋炒作空間漸小，同時也為購屋族帶來了議價空間。

一名網友在PTT發文，表示自己關注一個預售屋社區，預計半年後完工交屋，由於該社區已經完銷，目前市場上只有轉售的物件，並且好奇究竟是該在完工前入手還是完工後入手，才會有比較大的議價空間。

他進一步描述自己的猜測，認為完工前如果屋主持有時間達到2年以上，可以適用35％的房地合一稅，但是一旦完工後持有時間重新計算，利率就會變回45％，且由於預售屋沒有實體可看，對於新買家來說可能影響到購買意願，都是議價利多；然而也因為還沒完工，原屋主沒有房貸壓力，出售並不急迫，因此反而會不利殺價。

網友們則是一致認為，如果想要談到好價錢，一定是完工前會比較好談，最大的原因就在於完工後能夠完整的利用房屋貸款，而完工前的換約因為買方需要準備較高的現金，所以議價空間會比較大。

也有人直言，「交屋以後一般都是加價賣」，除了因為完工後的貸款會減輕屋主手中的現金壓力外，另一個重點在於預售屋是債權而不是物權，等到交屋後，預售屋被倒債的風險已經過去，因此也會反映在價格上。

預售屋的市場目前並不被看好，因為在實價登錄2.0上線之後，明令了預售屋紅單的轉售，未來平均地權條例即將修法，更將限制預售屋買賣契約讓與、轉售等，讓市場上預售屋轉售量大量增加，即使內政部已經表明修法將不溯及既往，對於市場仍造成不小的衝擊。

不過現在適合購入轉售的預售建案嗎？消基會董事暨房委會委員張欣民曾提醒，在政府正式修法前，市場上已出現預售屋拋售潮風聲，建議民眾先不要接手，因為目前市場上釋出的預售屋換約案件多屬於平轉之上，尚未具有接手的價值，如果購屋沒有急迫性，更可以等到法規完善後，或許有可能會再更便宜。

文／授權載自 好房網



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