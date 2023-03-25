唱懂勇氣？25～30歲買房8成收入繳房貸

年輕人買房有多衝？根據聯徵中心資料顯示，2022年第四季年齡在25至30歲的年輕房貸族，平均授信額度為789萬元、平均貸款利率為1.91％，若以30年期本息均攤型房貸試算，每月需繳2萬8809元，對照主計處統計，去年25至29歲年輕人的平均月收入僅為3萬6116元，換算下來，年輕房貸族的房貸收支比達到80％。

觀察近10年25至30歲年輕房貸族的「房貸收支比」，2012年約為59％，到了2022年，該族群的房貸收支比高達80％，也就是得拿出月薪的8成用來繳房貸，顯示普通的年輕人想要憑一己之力、扛起房貸，幾乎已經是不可能的挑戰。

東森房屋研究中心副理黃勝暉分析， 年輕人買房需要先後跨越「自備款」、「每月房貸支出」兩座大山，以目前年輕族群普遍3至4萬的月薪來看，若是沒有父母長輩金援，僅是想要存夠動輒上百萬的自備款就要花費數年、甚至數十年的時間。



近10年25至30歲的年輕房貸族，「房貸收支比」出現明顯變化。圖／東森房屋研究中心提供



他認為，目前年輕族群買不起房的根本矛盾，是在於飆漲的房價與緩漲的薪水間，形成了強烈的落差，如何幫助年輕族群解決就業難題、提高收入，同時還要讓台灣房市能夠真正「軟著陸」，答案仍需政府和全體社會共同去尋找。

去年以來央行已經升息5次，總計升息3碼，黃勝暉指出，年輕族群在買房前務必謹慎評估自身的財務情況，避免購買超過可負擔範圍內的物件，也建議每月房貸支出不超過月收入的3分之1，若房貸負擔佔比過高，勢必使資金調度靈活性受限，購屋者的生活品質可能會因此大打折扣，面對升息與大環境變動的抵抗能力也會降低。

文／授權載自 好房網

延伸閱讀

「這款房」難貸款？專家說實話：屋況可想而知

舊房賣了不急著還貸款 700萬現金再買一間？專家曝「最笨的作法」

40年房貸銀行給過了！網曝「穩賺」關鍵 這款人不適用

升息不見房市斷頭潮 法拍價格反創新高

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》