買房送兒「懂這訣竅」5.6萬贈與稅變0元　還免申報

幫小孩買房子，又要省掉贈與稅，該怎麼處理呢？資深地政士分享，有一對夫妻看小孩成年了，要讓他有責任感，未來自己繳房貸，學習理財，幫忙買了總價1500萬元的房子，沒想到自備款300萬元因超過每年每人244萬元的贈與免稅額，以10％稅率計算，得繳5.6萬稅金，因而遇到難題。

正業地政士事務所所長鄭文在表示，這個案件簽約時，由爸爸出面簽約，約定總價1500萬元，至於付款方式為簽約款150萬元、完稅款150萬元，銀行貸款1200萬元；並開立個人支票面額150萬元一張，透過建經公司履約保證，存入信託專戶。

契稅及土地增值稅核發了，買方應該給付第二次付款150萬元，由於第一次給付爸爸的支票，所以希望比照前例，一樣以爸爸的支票付款，存入履保帳戶。

鄭文在說，理論上，客戶直接匯入履保帳戶，就可以省去票據交換的時間，但檢視一下買賣契約書，卻發現「事情大條」，因為之前的第一期和第二期款價金合計300萬元，並以爸爸支票給付，以贈與稅免稅額244萬元計算，超過56萬元，依照贈與稅率10％計算，必須繳納5萬6000元贈與稅。

而由於夫妻間相互贈與的財產，不計入贈與總額，可免課贈與稅，鄭文在說，此時再由母親將150萬元贈與給兒子，存入履約專戶，這樣一來完全免納贈與稅，而且免申報。

他提醒，要幫小孩置產，記得善用夫妻之間的贈與稅，免課贈與稅，依照目前贈與稅免稅額是244萬元，只要轉個彎，購屋自備款在488萬元內，都不會被課徵贈與稅，這也是在高房價下，父親幫子女置產的好方法。

文／授權載自 好房網

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