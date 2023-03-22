扶幼比下滑 這兩都購屋坪數同步縮水

扶幼比跟購屋坪數竟成正比！房仲業者統計實價登錄交易資料，人口結構走向「精緻化」的同時，民眾實際購屋坪數也下滑，近十年來坪數減少最多的都會為「桃園市」與「台中市」。桃園從44.6坪減少至40.5坪，縮水約4坪左右；台中市則從46.7坪，去年平均購屋坪數只剩約40.6坪，縮水達約6坪，居六都之冠。房仲業者分析，近年來受高鐵、機捷等因素影響，桃園吸引不少外來客移入，尤其是年輕族群、小家庭為大宗，再加上近年來市場興起「小宅風」，才會出現桃園越買越小的趨勢。

人口結構精緻化 購屋坪數也續下滑

所謂的扶幼比，是指15~65歲青壯年人口和14歲以下人口的比例，全國的扶幼比17.2%，代表台灣平均是5~6個青壯人士扶養一個小孩，人口結構走向「精緻化」。根據內政部戶政司統計，2022年六都扶幼比最高的是桃園，19.5%，不過相比十年前，減少了約2.3個百分點，也是六都十年內縮減最多的城市；另據實價，六都近10年來購屋坪數下滑最多的都會，桃園市也是榜上有名，桃園10年來從44.6坪減少至40.5坪，縮水約4坪左右，居六都亞軍，僅次於台中市。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，桃園為房價較親民的城市，磁吸不少北部年輕家庭客群移居，也因為近年建商看好當地就業發展帶動的租賃和購屋市場，推出不少兩房產品，吸引單身上班族購屋，人口普遍年輕化，使扶幼比持續降低。

針對買房坪數越來越小的狀況，中壢在地房仲指出，10年前桃園房市主要是內需，再加上早期桃園房價單價低，因此產品就算為透天、中大坪數，總價待仍是當地民眾所負擔的起。不過，近年來受高鐵、機捷等因素影響，桃園吸引不少外來客移入，尤其是年輕族群、小家庭為大宗，再加上近年來市場興起「小宅風」，才會出現桃園越買越小的趨勢。

文／授權載自 591房屋交易網

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