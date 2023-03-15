高房價擠壓！A7成「這些人」購屋首選　買氣未受衝擊？

桃園龜山A7重劃區算是北台灣的推案熱區，與周邊區域的新北市新莊、林口、三重…等區域，以及機捷A8、A9站區域房價比較，A7仍具房價優勢及一定吸引力。永慶不動產科技園區文一加盟店廖廷軒店長指出，A7儼然是「高房價擠壓」下的購屋好選擇區塊，除了大林口區域、鄰近的桃園購屋民眾，不少雙北市的首購、年輕夫妻都會選擇到A7買房，未來發展性也相當看好。

說A7是「高房價擠壓」下、民眾購屋的優質選擇區塊並不為過，廖廷軒表示，以鄰近的林口機捷A9站來說，屬於林口新市鎮區域，目前該區域接近A9的預售案已來到單價5字頭，較後面區段的預售屋單價也多來到40幾萬；而A8長庚醫院站商圈發展已飽和、多為中古屋，整體房價依然比A7高。

此外，新莊房價也已頗高，新案多的塭仔圳重劃區，平均單價已來到5字頭，廖廷軒指出，在這樣的比價效應、被周邊區域高房價擠壓下，A7整體房價的平均單價落在3字頭，部分接近A7捷運站的預售屋則來到4字頭價位，仍是較為親民的購屋區塊。

在如今連續升息、《平均地權條例》修正案打炒房影響下，去年下半年至今的房市買氣減弱、交易量縮，不過廖廷軒透露，A7從過年後的2月底到現在，案場來客量仍明顯不少，房仲成交的預售屋換約及成屋持續都有，似乎買氣仍頗高，可見買方對該區域房價的可負擔及接受度。

重要的是，A7整體發展備受期待也看得到，廖廷軒表示，A7科技園區已持續有廠商進駐、辦公室陸續在興建，加上華亞園區現有的工作機會及人口，還有未來華亞園區二期預計將開發，將帶來更多就業人口，且這些園區工作者普遍收入也不低，都有購屋自住需求，A7就成了首選，另外不少長庚醫院的醫護人員也會到A7購屋。

廖廷軒說，A7郵政園區預計2025年啟用，未來有行政核心、北台灣郵件作業及訓練中心、物流中心、資訊中心的規劃，並規劃引進商場，對於A7區域發展都有所幫助。此外，A7區域陸續有連鎖賣場進駐，雙語文青國中小預定地也已持續動工，離招生時程已不遠，且A7捷運站到台北市不用半小時；整體的機能及發展，都值得期待。

文／授權載自 好房網



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