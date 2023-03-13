總價一樣「2物件」選擇障礙！卻抖出更大問題：別只看屋齡決定

買房挑選物件是門大學問，除了檢視自身需求外，房屋本身的條件也相當重要，若不仔細評估，很容易就買到不適合的房子。

有網友就在PTT表示，最近看中2間總價相同但條件天差地別的房子，其中A房為主建35坪、屋齡28年、公設比21％、200多戶、管理費1700元的大樓5樓，格局為4房，但一間無窗，預估只能當儲物間，其餘房間皆面中庭或大馬路，2衛也都沒有窗戶；另一間B房則是主建22坪、屋齡7年、公設比33％、67戶、管理費3千多元的大樓4樓，3房、2衛皆有對外窗，所有的房間也都面大馬路。

至於原PO所擔心的，就是A房的同棟已有其他戶出現漏水，怕自己買了之後遇到同樣狀況；B房則是因為戶數較少，管理費的金額偏高。此外，也考量到是一家四口要自住，種種因素讓他相當苦惱，不知道該如何做決定。

PO文一出，僅部分網友推薦選屋齡較低的B物件，其餘網友多半建議挑空間大的A物件較適合，「一家四口就選A了，除非過幾年還要換大間的」、「22坪太小了，住久會越來越亂，A好一點」、「當然選A啊！花錢買公設幹嘛」、「A暗房當儲物間或想辦法跟別的空間打通，B連儲物空間都沒有，我一家四口室內26都住不下去了」、「A可以去看垃圾場，若連垃圾場都很乾淨明亮代表管理好，缺點就是裝潢預算要拉高，預算夠就打掉重練，大坪數的優勢無可取代」。

品嘉建設創辦人胡偉良曾提醒，買房並不是越大越好，過小也可能不符合居住需求，選擇房型除了生活條件外，家庭結構與成員也都是考量的關鍵。像是3人以上的家庭較適合3房2廳的房型，因孩子需要獨立的空間，又或有照顧長輩的需求，此時買房就要考慮到長期居住，才能有更便利的生活。

前淡江大學產業經濟系副教授莊孟翰則分析，現今有些20坪出頭的小宅，扣掉公設筆後，實際只剩約13坪左右，若格局與空間設計又不佳，全都擠在一起，住起來真的不舒服。因此建議若要購買小坪數產品，盡量不要低於25坪，尤其是預售物件，除了親自看樣品屋，一定要跟建商拿到建案總配置圖、當戶平面配置圖，並標示空間尺寸，才可清楚知道室內空間、坪數與空間配置的情況。

文／授權載自 好房網



延伸閱讀

電梯華廈5年vs.18年差150萬！網見1條件秒選：投報率更高

爛到沒人要？想買中古屋驚覺「一半都在2樓」 他平反：沒有絕對缺陷

房價至少跌「這麼久」 別急進場 專家教「購屋砍價」訣竅

夫妻想買新北或桃園房！卻因1問題退縮 網破盲點：不用硬擠

更多房地產資訊，請見全新企劃《新居住時代》