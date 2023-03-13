滿滿物件待售！才買2年就搶脫手　投資客打的是「這算盤」…

為了避免投機客的短期買賣炒作房價，在持有時間2年內的房屋交易將被課以高達45％的房地合一稅，不過在政府推出了《平均地權條例》的修正案，將限制預售屋轉售的消息後，市場上就出現了不少無視高稅率，也急著脫手的拋售潮。

有網友在PTT上發文，指出近期在網站上看到了一堆屋齡僅有1至2年的物件出售，讓他好奇「現在政府短期交易稅金抽這麼重，這麼年輕的新房子，是做當沖嗎」因為他認為持有4到5年的長度後，說要換屋很正常，不過才剛交屋就要賣，不免會讓人覺得有點害怕。

短期交易的情形究竟有多嚴重呢？從房地合一稅2.0於2021年7月上路後，在一年間因為交易時間低於2年，被課徵45％重稅的交易高達2萬9899筆，占所有交易量的26.7％，從稅收回推，房市短期交易案總共獲利227億元。

對於這種即使得付出高額稅金仍要賣房的情形，網友們從不同的角度分析，首先是從房地合一稅稅率出發，認為「滿兩年稅率降到35％，再放久內部報酬率就降了」，也有人認為屋主可能是為了要重購退稅，認為「如果賣1間買1間，就不會被扣稅」。

也有人認為可能和目前房市降溫有關，分析「抽稅是獲利高繳的多，心疼乾脆放久一點少繳就是賺，但如果獲利低又預期放久增值也有限，繳不多省不多不如早點拿回現金」、「高檔先賣，1年～2年內低價再買」、「大概是抓時間投資效應…反正每個人算盤打得不一樣」。

過去有房仲業者也統計了短期交易獲利情形，雙北地區近2年內房屋持有不到1年便轉售的案件，平均漲幅高達15.3％。其中價差超過20％的房市短期成交案件比例，竟高達39.2％，平均獲利280萬元，其中又以中和區、新莊區、中山區、板橋區、土城區短期交易的狀況最為嚴重。

房市專家、政治大學地政系退休教授張金鶚則是分析，這種短期交易熱絡的現象，最大的起因就是過去兩年房市多頭環境使然，讓投資客認為仍有利可圖，因此為了抑制這樣的歪風，政府仍得積極推動「平均地權條例」的修法。

文／授權載自 好房網



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