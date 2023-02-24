40歲想用青安、買屋齡45年套房　銀行打槍...嘆年輕人悲歌

一名首購族讀者希望使用「青年安心成家貸款」且滿心期待以30年償還年限，換算房屋標的所需的自備款與攤還的每月貸款金額，只是，他想買的是套房產品，且屋齡逾45年，恐怕在「屋齡＋貸款年限≦銀行規定年限」部分，就會被銀行打槍了。

該名讀者，希望可以使用「青年安心成家購屋優惠貸款」，成為有殼族，於是積極看台北市符合預算的小套房產品，原本他看好買10坪套房，推估可以使用青安貸款，加上30年期房貸，每月繳款「租不如買」。

但後來發現，小套房不僅貸款成數有疑慮，加上屋齡已超過45年，若以銀行規定貸款年限65年，那麼屋齡45年的房子，貸款年限最長只能20年，換句話說，原本用30年去換算，每月房貸等於是收入的3分之1，屬於合理負擔範圍，但變成20年房貸後，每月房貸就吃掉薪資的一半以上。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，鬧區買小套房投資出租的房貸壓力，應不至於太重，且有不錯的租金收益，但若是自住，則必須考量老宅要住起來舒適，裝潢費相對可觀，一坪抓到10萬元都不無可能。

在貸款方面的考量，陳炳辰說，市區小宅在貸款成數上並不悲觀，只要機能還不錯，買方信用與收入都穩定良好，貸到八成確有先例，但考量到「性價比」不妨轉往新北市挑選物件。

他表示，租屋族因租金高而有買房念頭，但必須衡量如今房價仍處高檔，要在雙北買成屋，需準備兩至三成自備款，且利率走高吃掉每月不少收入，若資產有達一定水準，當然建議早買房、早保值資產，否則一般首購族必須要有「買房後謹慎開銷」的心理準備。

文／授權載自 好房網



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